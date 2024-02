Skandalozni domaći parovi: Kerum je pretjerao, a našu pjevačicu muž je varao s najboljom prijateljicom

Hrvatsko društvo, priznali mi ili ne, često žudi za detaljima iz privatnih života domaćih celebrity parova. Preljubi, tučnjave, svađe, ogovaranja, skandalozne izjave, konzumiranje nedozvoljenih supstancija, nažalost, dio su života čovjeka, pa tako i ovih nekadašnjih estradnih parova. Simona Mijoković i Ante Gotovac, Vlatka Pokos i Josip Radeljak, Mia Begović i Željko Žnidarić, Željko Kerum i Ankica Kerum, Anđa Marić i Primož Dolničar samo su neki od parova koji su dugi niz godina izazivali veliki interes javnosti.



Simona Mijoković i Ante Gotovac

09.07.2008., Zagreb - Gallery, promocija knjige "Gola istina" Nives Celzijus, Simona i Ante Gotovac. rPhoto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: kraljigo

Simona Mijoković duži je niz godina živjela raskalašeno, mnogi bi se složili razuzdano sa svojim tadašnjim suprugom Antom Gotovcem. Njih dvoje godinama su punili žute stranice, konzumirali nedozvoljene supstancije, orgijali, a Simona se ranije bavila i prostitucijom. Tadašnji magazin Extra posjedovao je dokumente koji su dokazali da je Simona Ištvanović, kako se tada prezivala, 2002. svjedočila u sudskom postupku protiv 65-godišnjeg muškarca, koji je bio optužen za organizaciju prostitucije na području općine Brežice. Jedna od njih bila je i Simona, koja je u to vrijeme bila maloljetna te je pohađala treći razred trgovačke škole u Brežicama. Simona je ispričala kako je B. B. upoznala u svibnju 2001. u Jazz Pubu u Brežicama, preko prijateljica.

– Rekao je da je dobar striček koji voli pomagati mladim djevojkama. Tog dana od njega sam doznala da ima 27 djevojaka koje rade za njega. Rekao je da i ja imam priliku istog trenutka nešto zaraditi ako odem s njim da me proba te da ću odmah za to dobiti stotinu njemačkih maraka – navela je Simona u svom iskazu, a 2010. prenio ga je Jutarnji list.

Tada nije prihvatila ponudu jer je bila umorna, ali su ona i prijateljica ubrzo kontaktirale B. B., koji im je rekao da će ih odvesti u Otočac, gdje ima kuću i "malo se poigrati" s njima.

– Kad smo stigli, rekao je da se skinemo. Ja sam se svukla i imala s njim spolne odnose. Nakon dvadesetak minuta je rekao da sam jako dobra i da će istoga dana naći muškarca za mene i da će mi taj muškarac dati 250 njemačkih maraka – prepričala je Simona. U svom je iskazu Simona istražiteljima rekla kako je nitko nije prisiljavao na prostituciju već je to činila isključivo zbog dobre zarade.

Godine 2005., točnije 16. srpnja, Simona je s Antom zaplovila u naizgled mirnu bračnu luku u Starogradskoj vijećnici. Nekoliko godina kasnije njihov je brak bio popraćen brojnim skandalima, a okončali su ga 2010. S obzirom na to da su tada bili "tražena roba" te su živjeli turbulentno, 2009. pokrenut je i reality show "Gotovčevi". Osim u navedenom showu, nastupali su i u realityju Farma, a tada su se kleli kako neće biti intimni. Simoni nije bilo ugodno pričati o takvim temama pa je ovako pokušala objasniti.

– Nismo mi neki napaljenici, kao što svi misle. Ne znam kako će Ante izdržati bez seksa, ali izdržat će – rekla je pri ulasku u Farmu. Zajedno su dobili i kći Gabrijelu koja danas ima 17 godina.

U travnju 2010. razveli su se nakon više mjeseci povlačenja po sudu. Danas je Simona okrenuta vjeri i obiteljskoj idili u Linzu u Austriji. Za svog supruga Stanislava Mijokovića udala se 2016. godine, nakon nekoliko godina prijateljstva, a par danas ima četvero djece: sinove Joshuu i Michaela te kćeri Amaliju i Zvjezdanu.

– Bila sam u bludu, nemoralu, prostituciji, drogi. Bolovala sam od bulimije 14 godina. Bog je ušao u taj ponor pakla i izvukao me. Bila sam izgubljena ovčica i on je došao po mene – rekla je 2010. godine, prenio je net.hr.

– Moja Gabrijela ima 12 godina i posvećena je molitvi. Ja sam u njezinim godinama već zapalila prvu cigaretu, ubrzo prešla na travu i jače droge te ušla u svijet mode. S 13 godina mama me u Sloveniji prijavila na izbor ljepote. To je jedan svijet prepun laži iz kojeg se nije lako izvući. Ja sam ljubav u mladosti tražila na krivim mjestima – objasnila je Simona Mijoković.

Podsjetimo, danas je zločesti dečko hrvatskog realityja, Ante Gotovac, pronašao svoje mjesto pod suncem u Zemunu. I on se, kao i bivša supruga, također okrenuo vjeri, a danas zna obići svetišta za duhovne obnove.

Vlatka Pokos i Josip Radeljak Dikan

03.02.2006., Zagreb - Vlatka Pokos i Dikan Radeljak u HNK-u na baletu Trnoruzica. rPhoto: Andrej Kreutz/24sata Foto: kreutzan

Par koji je godinama punio medijske stupce i napise definitivno su Vlatka Pokos i Josip Radeljak Dikan. Njihov brak, a osobito razvod, odigrao se pred očima javnosti. Vjenčali su se u siječnju 2006. na pješčanoj plaži karipskog otočja Turks i Caicos, nakon čega se bivša pjevačica i voditeljica preselila u Dikanov stan na Cvjetnom trgu. Bračna idila pukla je nakon godinu i pet mjeseci braka. Burno su se vrijeđali i svađali jer je Dikan tvrdio da ga Vlatka vara s mlađim muškarcem. Tada su se navodno i potukli. Izbacio ju je iz stana dok je na sebi imala samo traperice i majicu. Tu noć Vlatka je prespavala kod prijateljice. Idući se dan vratila po svoje stvari u zajednički stan na Cvjetnom trgu u Zagrebu, no ključ nije odgovarao bravi, pisao je 24sata. Četiri dana nakon toga, Radeljak se pojavio na HTV-u, u emisiji Otvoreno. Pokojni voditelj Mislav Bago predstavio je goste u studiju i najavio da će razgovarati o pravu na privatnost javnih osoba. U jednom trenutku iznervirani Radeljak teatralno je bacio prsten i rekao: – Evo, ja sam od ovog trenutka slobodan.

Umirovljeni poduzetnik nije htio Vlatki vratiti stvari iz zajedničkog stana, a popis stvari koje je Pokos tražila bio je itekako osebujan. U tužbi je navela nekoliko desetaka odjevnih predmeta te brend i boju svakog od njih. Tako se na popisu našlo 27 bundi i kaputa (Fendi, Gucci, Prada, D&G, Ferretti...), 20 pari gaćica, 30 haljina, 30 odijela, osam grudnjaka, dvije svilene spavaćice te različiti modni dodaci, tada je pisao Index.

Mia Begović i Željko Žnidarić

28.06.2006., Varazdin - Povodom Medjunarodnog dana borbe protov droge na Varteksovom stadionu odrzan veliki humanitarni rock koncert 'Aki i prijatelji' pod motom 'Bijelom pjesmom protiv droge'. Cjelokupni prihod od koncerta namjenjen je poboljsanju uvjeta na Odjelu za lijecenje ovisnosti o drogama KB Sestara milosrdnica. Mia Begovic i Zeljko Znidaric. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Glumica Mia Begović i pokojni Željko Žnidarić bili su zajedno u braku šest godina, a razveli su se 2010. godine. Glumica je proživjela teški skandal s bivšim suprugom koji ju je izbacio iz kuće. Gotovo tri noći spavala je na kućnom pragu, a do svojih osobnih stvari nije mogla doći. Žnidarić je tada promijenio bravu na vratima kako bi glumici onemogućio ulazak u stan. Cijeli skandal bio je popraćen u medijima te su bivši supružnici dugo bili u sudskom sporu oko stana. Neugodno iznenađenje dočekalo je glumicu kada se vratila sa snimanja reality showa "Survivor" na Kostariki. Razlog "logorovanja" ispred vrata u Masarykovoj ulici objasnila je "inatom".

Željko Kerum i Ankica Kerum

28.05.2009. Split, Hrvatska -Zeljko Kerum i supruga Ankica Kerum, ispracaj Ankicinog oca na splitskom groblju Lovrinacr"nPhoto: Vanja Zubcic/Vecernji list Foto: Vanja Zubcic - Vecernji list

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum godinama je bio u braku s Ankicom Kerum s kojom ima sina Joška i kći Nevu. Kerum se 19. listopada 2009. odlučio rastati od Ankice, dok je njegova djevojka Fani Horvat bila u četvrtom mjesecu trudnoće. Na TV Dalmaciji javno je priznao da se razvodi, a to je bio prvi put da je neki hrvatski političar putem medija govorio o preljubu.

– Ne želim povrijediti ni djecu, ni suprugu, ni rodbinu, ali moram to ovako kazati: napuštam suprugu. Pet godina sam u ljubavnoj vezi s mladom Fani Horvat s kojom očekujem i dijete – rekao je Kerum i svojim riječima šokirao sve prisutne i gledatelje. Plavuša je 21. ožujka 2010. Kerumu rodila sina Franu.

– Sinu sam ime dao prema najvećem Hrvatu, prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu – objasnio je tada Kerum. Fani Horvat i Željko sina su krstili u svibnju 2010. u kapeli Sv. Križa, u Meštrovićevu kašteletu, a kum mu je bio ujak Saša Horvat. S Fani danas ima troje djece, sinove Franu i Zvonimira te kći Eleonoru. Fani i Željko danas žive na splitskim Mejama u luksuznoj vili, dok je njegova bivša supruga izabrala drugi kraj grada – Trstenik.

Anđa Marić i Primož Dolničar

30.08.2022. Zagreb-Bivsa manekenka , pjevacica i spisateljica, Andja Maric. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ljubavna priča Anđe Marić i Primoža Dolničara djelovala je vrlo idilično. Bračni krah doživjeli su 2009. godine zbog njegove nevjere s njenim prijateljicama, nakon čega je uslijedila višegodišnja borba na sudu oko skrbništva nad sinom, a zatim i Anđina bolest zbog nakupljenog stresa. Upoznali su se davne 2000. na modnoj reviji koju je ona nosila, a on je bio plesač. Pjevačica se zbog ljubavi preselila iz Zagreba u Ljubljanu, a nakon samo tri mjeseca veze i poznanstva Primož ju je zaprosio. Uslijedilo je i dvostruko vjenčanje, 31. svibnja 2003. na Ljubljanskom gradu, a nakon nešto više od mjesec dana u crkvi, kada su organizirali veliki piknik za više od sto uzvanika.

Ubrzo im se rodio i sin Gašper, koji je u njihove živote unio smisao i sreću. Iako se šuškalo o njihovim bračnim trzavicama, Anđa se tek 2009. godine oglasila i ispričala svoju stranu priče za StoryBook.

– Imam težak odnos s mužem, čudan i vrludav brak. Ali i dalje želim živjeti samo s njim i želim ga u svom životu. Jednom je Madonna rekla: "Tvoja srodna duša je osoba koja će te suočiti sa svim tvojim sranjima i realno ti reći kako stvari stoje. To boli, ali te i popravlja" – rekla je tada.

Iako je imala želju spasiti svoj brak, ipak joj nije pošlo za rukom pa je riječima "Razvodim se" započela svoju kolumnu za tadašnji tjednik Extra.

– Da, imali smo dosta trzavica i više nije išlo. Puno smo razgovarali i odlučili da je najbolje da odemo svatko svojim putem. Nije bilo lako, ali tako je bolje. Nema razloga da se selim iz Ljubljane. Ondje je moj dom. I naš sin Gašper ide u školu u Ljubljani i ne želimo da on ima bilo kakve traume zbog ičega što se događa – rekla je tada Anđa za Story, a nekoliko mjeseci kasnije i otvoreno progovorila o suprugovoj nevjeri s više njezinih prijateljica.

– Nikada nisam vjerovala da će me prevariti, pogotovo ne s mojom prijateljicom, odnosno osobom koja mi je cijelo vrijeme bila pod nosom. Borim se sa svojim egom i diže mi se kosa na glavi kad moje dijete govori njezinim naglaskom. Grozno mi je što ta žena, koja mi je zabila nož u leđa, sada čita mom djetetu bajke prije spavanja. No to je moj ego i moram se pomiriti s tim. Kad sam je prvi put vidjela, rekla sam da je idealna za mog muža jer ona je sve ono što ja nikad neću biti i moja je briga sada prešla drugoj – rekla je i objasnila kako ju je suprug varao zadnje dvije godine braka.

Primož je kao dokaz svoje nevjere pokazao pjevačici videosnimku seksa s prijateljicom u njihovu bračnom krevetu i tada joj je bilo jasno da je kraj njihovoj ljubavi.

– Trebali smo se rastati još prije dvije godine, već tada nije bilo ljubavi, moje tijelo ga je voljelo, ali duša ne, bila je izranjavana. Ali kad nekoga volim, farbam ga u rozo. Bila sam uvjerena da će se popraviti situacija među nama, no odlučila sam se na razvod kada je već bilo prekasno. Prije svega jer nisam htjela da moj sin od oca uči obrazac ponašanja prema ženama – izjavila je. Da stvar bude gora, sve njegove ljubavnice njegovale su prijateljski odnos s pjevačicom.

U emisiji "8. kat" ona je Danieli Trbović ispričala kako je sve počelo.

– Problemi su počeli nedugo nakon što sam stavila prsten na ruku. Cijelo me je vrijeme psihički maltretirao i kljucao do te mjere da se zapitaš jesi li loša majka. On je patio od toga da nisam dovoljno ljubomorna i da ga zato ne volim, a u mojoj ludoj glavi ljubav je slobodna volja, a ne, ako uđeš u brak, da si invalid i da nikog drugog ne pogledaš. Nisam mu vjerovala da me vara sve dok mi nije pokazao video s drugom ženom u mom krevetu. Bila sam depresivna i ovo sam se ljeto mogla rasplakati čim bi mi netko pokazao prst. Nikome nisam rekla da nešto među nama ne valja, čak ni mami – objasnila je Marić i kazala kako to nije prvi put da ju je Dolničar prevario.

07.06.2014., Zagreb - Pjevacica Andja Maric. r"nPhoto: Danijel Berkovic/PIXSELL Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

On je tada negirao vezu s ljubavnicom Ninom Mlačnik, no ubrzo se pokazalo da su nagađanja točna te da s njom očekuje dijete koje se rodilo krajem 2010. godine. "Kad sam doznala da je moj brak nepovratno gotov, bila sam slomljena. Poput ranjene životinje u kavezu, pune bijesa i želje za osvetom, divljala sam i nemoćno gledala svoj život na koji više nisam imala utjecaja", napisala je tada neutješna glazbenica.

S obzirom na to da je Anđa pretrpjela veliki stres oko bitke za skrbništvo nad sinom, oboljela je od multiple skleroze. U razgovoru za Story, otkrila je kakvo je trenutačno stanje s bolešću.

– Uviđam kako se malo zna o multiploj sklerozi jer ovo je pitanje potpuno neumjesno i čak vrijeđa. Oprostite mi, niste vi krivi, ali tako se osjeća svaka osoba s MS-om koju pitaju: "Ide li to nabolje?" Sa sobom nosi podznačenje: "Trebaš se popraviti, kada će to biti?" Iako ljudi zapravo samo žele čuti rješenje jer im je teško kada je nekome teško. Službena medicina kaže – nikad. Možete li zamisliti kako se osjećam kada moram to objasniti? Srećom, sada sam u redu s tim da sam ovakva i da sam takva dovoljno dobra – rekla je Anđa Marić.

Osvrnula se i na odnos s bivšim suprugom koji ju je varao. – Danas smo u super odnosima kao dva roditelja koji žele najbolje za svoje dijete. Usre­dotočeni smo samo na to. Danas mogu vidjeti zašto sam se zaljubila u Primoža, super je on kreativac i umjetnik. Zahvalna sam mu što se tako lijepo brine o našem sinu i često mu to kažem. Taj moj običaj i jest zaliječio rane naše prošlosti. Nikad ne čekam da se netko ili nešto promijeni, ja se mijenjam – zaključila je.

