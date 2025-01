Bolna priča Zdravka Škendera: S kćeri više nemam kontakt, a unuku rijetko viđam zbog loših odnosa u obitelji

Zdravko Škender tijekom svoje karijere doživio je brojne uspone i padove, ali njegova glazba uvijek je imala svoju vjernu publiku te je glazbenik s hitovima poput "Ne mogu da te zaboravim" i "Ako nas život rastavi", koji su obilježili njegove početke, pa sve do novijih skladbi poput "Bit će pisme" uvijek pronalazio put do srca svoje publike. Na glazbenom planu je imao uspjeha, ali u privatnom životu često nije bilo tako, a Škender je o toj bolnoj temi pričao u intervju koji je dao za IN Magazin. Iza njega je težak životni period. Prije pet godina preminuo mu je sin Tomislav, a prije toga se razveo od bivše supruge Anđelke, s kojom je bio u braku od 1977. godine, dok sa kćeri nije više u kontaktu.

- Nažalost nismo u nikakvom kontaktu. To mi je zaista krivo, ali takva je sudbina. Ja mislim da sam kao roditelj bio jako dobar, ali nakon tog razvoda se sve promijenilo. A unuka? Moram se pohvaliti da imam krasnu unuku, lijepu unuku koja me podsjeća, slika i prilika mog pokojnog sina. Rijetko se viđamo zbog takve situacije što nismo u dobrim odnosima s ostakom moje bivše obitelji, mada bi mi bilo drago da se zbližim sa svojom unukom, ja se nadam da će biti takvih prilika, vidjet ćemo - s tugom govori pjevač.

Prije nekoliko mjeseci u razgovoru za Večernji list Škender je pričao o narušenim obiteljskim odnosima i novoj ljubavi.

– Nažalost, kako se moj brak raspao, raspali su se i odnosi s mojom čitavom obitelji. Ostao sam sam s glazbom. Ponekad se sam sebi divim i pitam se odakle mi ta energija i volja da ne posustanem. Glazba mi daje volju za život. Kad s pozornice vidim publiku kako pjeva moje pjesme, to mi je cijeli svijet koji mi je ostao - emotivan je u tom razgovoru bio glazbenik koji ponovno ljubi. Njegova nova partnerica zove se Ana i od njega je mlađa 16 godina.

Jedan od najpoznatijih trenutaka u njegovoj karijeri svakako je onaj iz 1988. godine, kada mu je pjesma "Ne mogu da te zaboravim"osigurala veliku popularnost. Međutim, prvi nastup na Splitskom festivalu ostavio mu je gorak okus. - Naš pokojni Oliver Dragojević, on mi je pružio ruku i rekao, pobijedio si. I u tom trenutku su me opkolili novinari i napravili intervju kao s pobjednikom. No, nakon 15 minuta situacija se promijenila, proglasili su pobjednikom mog kolegu. Osjetio sam se pokraden - prisjetio se Škender za IN Magazin. Nakon tog razočaranja, već sljedeće godine osvaja prvo mjesto na Splitskom festivalu s "Ako nas život rastavi", a tijekom godina nastavlja skladati i pjevati hitove koji osvajaju publiku.