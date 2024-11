Bolesna voditeljica sve je lošije, sudski dokumenti otkrili detalje o njenom stvarnom stanju

Čini se da se pogoršalo zdravstveno stanje voditeljice Wendy Williams. Njen skrbnik je, naime na sudu u New Yorku predao papire kako je Williams kognitivno oštećena i permanentno onesposobljena. Razlog predaje ovih dokumenata je činjenica da je njen skrbnik odlučio tužiti mrežu A+E koja je objavila dokumentarac 'Where Is Wendy Williams', jer tvrdi da su je navodno iskoristili. Wendy, pisali smo ranije, boluje od frontotemporalne demencije i afazije.

U kolovozu je prvi put nakon godinu dana viđena u javnosti. Bolesna Wendy pojavila se u jednoj prodavaonici zdrave hrane u New Jerseyju. Tamo se fotkala s djelatnicima dućana i činilo se da je dobre volje. Zaposlenici dućana su komentirali da je došla sa sinom koji joj je objašnjavao sve o zdravoj prehrani, dok je ona samo kratko rekla da traži nešto za poboljšanje cirkulacije. Njen tim je u veljači otkrio da se voditeljica bori s afazijom i frontotemporalnom demencijom, istim dijagnozama s kojima se bori i glumac Bruce Willis.

Williams je stalna tema šuškanja po kuloarima. Naime, nakon što je oboljela ostala je bez posla, a sada su mnogi fanovi uvjereni da je trenutačno u istoj situaciji sa skrbništvom kao što je bila i Britney Spears. Wendy je teško oboljela, a osim toga je bila i sklona alkoholu što je kumovalo njenom otkazu. Ipak, mnogi su vjerovali da će se voditeljica, koja je mnoge uveseljavala svojim showom - vratiti, no čini se da za to nema šanse. Wendy je neko vrijeme prošle godine provela u jednoj klinici. Iako su njeni glasnogovornici rekli kako je tamo zbog zdravstvenih problema, jedan izvor tvrdi da je riječ o ekstremnoj zloupotrebi alkohola.

- Prešla je s vina na čistu votku - otkrio je je jedan njen poznanik. Njena glasnogovornica rekla je tada da se Wendy veseli novim projektima nakon izlaska iz klinike, no poznanik naglašava kako je nemoguće da počne nešto ozbiljno raditi ako ne može ni pročitati ugovore, jer još uvijek ima problema sa zdravljem s kojima se mora suočiti i da bi njen primarni fokus trebao biti oporavak. Nedavno je u jednoj emisiji otkrila da se udala za policajca Henryja, a kasnije je to demantirala za jedan drugi medij. Samo nekoliko dana nakon toga ponovno je rekla da se udala.

- Udala sam se, udala sam se, nije me briga tko zna, udala sam se - izjavila je. Njeni fanovi imaju puno empatije za voditeljicu za koju su rekli da jer se ponašala dezorijentirano i da je zvučala čudno. Tom prilikom kazala je i da ima osjećaj u samo pet posto svojih stopala i da još uvijek treba koristiti kolica. Inače, prošle godine je poslala je pismo sudu u kojem je navela da joj njena banka Wells Fargo ne želi omogućiti pristup računima, ni online, a ne može vidjeti ni svoje izvatke dva tjedna. To se navodno dogodilo jer je njezina bivša financijska savjetnica navela kako nije pri zdravom razumu.

FOTO Princ William u dosad neviđenom izdanju: U maskirnoj odjeći pucao iz puške i držao bombu

Dokumenti navode kako Wells Fargo drži nekoliko milijuna dolara voditeljičina novca. Banka je sudu dostavila dokumente u kojima navodi kako imaju razloga vjerovati da je Williams žrtva financijske eksploatacije. Dodali su i da je do toga došlo zbog izjava njene bivše financijske savjetnice, ali i poznanika voditeljice koji su iskazali zabrinutost. Podsjetimo, još uvijek se bori sa zdravstvenim problemima, a čini se da se stanje ne popravlja, sve je lošije. Naime, glazbenik Antoine Edwards u emisiji The Ricky Smiley Morning Show kazao je kako je voditeljica potpuno izgubila cirkulaciju u nogama i stopalima zbog čega je trenutačno u kolicima. Antoine je isto tako kazao kako je Wendy u ranim stadijima demencije te da je čelnici kompanije Lionsgate drže pod ključem kako bi spriječili da uđe u novu depresivnu epizodu i ponovno počne piti alkohol. Njezini zdravstveni problemi sve su kompliciraniji jer se bori s limfedemom i Gravesovom bolesti koju su joj dijagnosticirali ranije.

GALERIJA Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci