Bivši frontmen Fantoma otkrio: 'Nudili su mi da postanem novi Zlatko Pejaković'

Frontmen nekadašnje grupe Fantomi Robert Mareković sa svojim je Swingersima snimio duet s Nenom Belanom "Čuvaj me, pazi me". Riječ je o pjesmi s kultnog prvog albuma Đavola, koja je sad dobila svoju swing verziju.

- Ja sam stvarno bio veliki fan Đavola, matične grupe Nene Belana. Ja slabo slušam domaću glazbu, ali ako bi trebao birati, uz Ivu Robića nekoga, onda bi svakako dotakao Nene Belana i Đavola, tako da mi je bila velika želja, prije ili kasnije, snimiti s Nenom duet.

Čekao sam vrijeme da to zaslužim. kazao je Mareković za InMagazin. Dodao je i kako je trenutačno slobodan, te da se oporavlja od prethodne veze.

Na vrhuncu popularnosti početkom 90-ih Marekoviću je poštanski sandučić bio pun pisama obožavateljica, no kazao je kako nije uvijek bio sretan.

- U tim vremenima sam dosta patio, kad sam bio tinejdžer, dosta su me ostavljale žene, onda sam naučio lekciju: ostavi ti prvo da tebe ne bi ostavili. To je sistem koji pali, ali nekad me preduhitre, rekao je Robert koji je krajem 90-ih dobio zanimljivu ponudu.

- Jedan od naših poznatih producenata je u jednom trenutku rekao : Treba nam novi Zlatko Pejaković, treba mi netko mlad koji bi tako nešto pjevao, a taman sam snimio svoj novi album koji naravno nije nikako prošao. Tu bi vjerojatno imao osigurane pjesme, album, to je glazba koja je prijemčljivija od moje za ovo podneblje, ali ne mogu, ja nekako razmisljam srcem, a ne glavom, i nisam mogao jednostavno. Meni je glazba ideologija, rekao je i dodao još jednu zanimljivost. Naime, Daniel Popović je 1991. osvojio drugo mjesto na tadašnjoij Jugoviziji s pjesmom "Ma daj obuci Levisice", a Mareković tvrdi da je tu pjesmu trebao pjevati on.

- Fantomi su bili popularni, taman su izletili i Daniel Popović je napisao Daj obuci levisice i ideja od menadžera Vladimira Mihaljeka je došla da ja to otpjevam samostalno, i već smo snimili kod Senne M u studiju, snimili pjesmu i sve je bilo spremno za Sarajevo. Uglavnom ja sam trebao ići, on se u zadnji čas predomislio, čak imam doma negdje snimku, mogao bi to naći, ali moram jako prekopati po kazetama...., prisjetio se.

