Biste li ga prepoznali? Glumac iz popularnog sitcoma potpuno promijenio izgled

Sad već kultna američka serija "How I Met Your Mother" glasi za je od najpoznatijih sitcoma na svijetu, a jedan od njezinih najupečatljivijih likova bio je Marshall Eriksen, kojeg je fenomenalno utjelovio Jason Segel (44). Ove godine se obilježava deseta obljetnica od emitiranja posljednje epizode serije, a njezini glumci od tada su se poprilično promijenili.

Jason danas ima 44 godine i u sretnoj je vezi s 11 godina mlađom glumicom Kaylom Radomski (33). Glumac na svom službenom Instagram profilu još nema objava, iako ga prati više od 300 tisuća ljudi. Međutim, njegova djevojka je aktivna na društvenim mrežama, a jučer je na Instagramu objavila novu fotografiju sa svojim dragim.

Na fotografiji možemo vidjeti par u opuštenom izdanju. Kayla nosi kupaći kostim, dok je Jason golog torza. Prema svemu sudeći, golupčići uživaju u zajedničkom odmoru. Radomski je u opis pored fotografije stavila tropsku palmu i srce kao simbol ljubavi, a stisnuta šaka vjerojatno obilježava Segelovu fizičku transformaciju. Naime, glumca iz popularne serije ljudi pamte u nešto opuštenijem izdanju, s nekoliko kilograma viška, dok se na novim slikama pojavljuje poprilično vitkog stasa, s izraženim trbušnim mišićima. Zanimljivo, glumica je isključila komentare na objavu.

Objava je stigla nakon što se par prošetao crvenim tepihom na siječanjskoj dodjeli nagrada Emmy. Radomski je tada napisala: - Ne bismo bili ovdje bez tvojeg napornog rada i odlučnosti. Uvijek se divim gledajući tvoju motivaciju i ljubav prema onome što radiš. Inspiriraš me svaki dan. Jedva te čekam nastaviti gledati kako napreduješ i stvaraš još više magije kroz svoj život. Hvala ti što me voliš i što si najbolji čovjek o kojem je ova dama mogla sanjati. Volim te - iskazala je veliku ljubav i poštovanje prema svojem partneru.

Segel i Radomski su prvi put uočeni u listopadu prošle godine kako se drže za ruke na Horror Noćima za Noć vještica koje organizira Universal Studios. Segelov holivudski prvijenac dogodio se 1999. kada je izabran za ulogu Nicka Andopolisa u kritički hvaljenoj seriji Judda Apatowa "Freaks and Geeks".

Uslijedile su daljnje TV i filmske uloge, od kojih se posebno ističu glumačke predstave u seriji "How I Met Your Mother" koja je s prikazivanjem počela 2005. te filmu "Knocked Up" iz 2007. Njegov filmski proboj, međutim, dogodio se u filmskoj hit uspješnici "Forgetting Sarah Marshall" iz 2008., za koji je pisao scenarij i glumio. Segel je također bio jedan od scenarista i glumac u filmu o Muppetima snimljenom 2011.

Nakon ''Kako sam upoznao vašu majku'', Segel je glumio još u mnogim drugim filmovima i serijama, ali nijedna ga nije obilježila poput spomenutog sitcoma. Posljednju ulogu odradio je u seriji ''Winning Time''.

