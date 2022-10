'Bio sam švorc, bez igdje ikog, bez obitelji, benda, prijatelja, novca i statusa. Počeo sam život iz početka'

Hitovima "Samo sklopi okice", "Volim te još", "Bez tebe", "Oka tvoja dva", "Idu ptice selice", "Ponekad se sjetim da postojiš", "Pile moje", "Ne mogu, ne mogu", "U vrelini noći", "Kad me više ne bude" i mnogim drugima, sarajevski sastav Valentino munjevito brzo stekao je ikonski status te 80-ih i 90-ih godina postao jedan od najslušanijih bendova ovih prostora. Legendarni bend će nakon više od dva desetljeća ponovno održati veliki koncert u Zagrebu, i to 24. studenog u Velikom pogonu Tvornice Kulture. Njihove pjesme su one koje traju, ostaju kao pisma svijetu i nakon mnogo godina, a moći će ih poslušati svi koji na vrijeme osiguraju svoje mjesto na koncertu u Tvornici Kulture. Valentino će ovim koncertom proslaviti čak 40 godina rada, a kao da to nije dovoljan povod, publiku će počastiti presjekom najvećih hitova s čak 7 hvaljenih albuma koje su objavili kroz dugogodišnju karijeru.