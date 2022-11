Bio je strašan ovisnik, zube je nosio u vrećici. To je bila najstravičnija scena horora u koji je pretvorio život

Matthew Perry (53) je zaista iskren - do najsitnijeg odurnog detalja - u svojoj dobro napisanoj autobiografiji "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Prijatelji, ljubavnice i ono veliko i stravično) koja se tek počinje prodavati u svijetu. Nesumnjivo će biti veliki hit. Ne može biti drugačije. Naime, Matthew je potpisao pravi faustovski ugovor - mislio je s Bogom, a zapravo đavlom - tri tjedna prije audicije za ulogu Chandlera u seriji "Prijatelji".



Sjedio je u svojem malom stanu na desetom katu u Los Angelesu, na uglu Sunset bulevara i čitao novine. Charlie Sheen opet je upao u neke probleme, a Matthew, kojem su tad bile 24 godine, pomislio je, "Baš ga briga, pa on je poznat!".