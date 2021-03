Barbara iz 'Gospodina Savršenog' otkrila termin poroda i s kim je iz showa ostala u dobrim odnosima

Barbara Mucić iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je nedavno da je trudna, a sada je odgovarala na pitanja pratitelja na društvenim mrežama. Barbara je otkrila kada joj je termin poroda, te je progovorila o tome je li joj žao što nije osvojila Miju i s kim je ostala u dobrim odnosima nakon showa.

- U isto vrijeme sam bila u šoku i presretna, ne može se opisati osjećaj koji sam u tom trenu osjetila - odgovorila je Barbara na pitanje kako se osjećala kada je saznala da je trudna. Inačem termin poroda joj je 28. kolovoza. Kazala je akao je ostala u dobrim odnosima s Mihaelom Muhvić.

- Moja ljubav, predivna cura. Mnogo mi nedostaje i jedva čekam da je vidim. Naravno da se čujemo - napisala je Mucić i otkrila da ne žali što Mijo nije odabrao nju.

- Svakako Mijo nije bio muškarac za mene - rekla je.

Bivša natjecateljica druge sezone showa 'Gospodin Savršeni' Barbara Mucić, u emisiji je pokušala osvojiti Miju Matića, no to joj nije uspjelo. Nakon ispadanja nije dugo tugovala te se par puta pohvalila fotografijama misterioznog muškarca za kojeg je i potvrdila da je njezin novi partner, no više o njemu ipak nije htjela otkriti. Nedavno je na društvenim mrežama objavila fotografiju čarapica za bebu na kojima piše 'volim mamu' te 'volim tatu' na engleskom jeziku. Nakon toga je objavila video i pokazala svoj trudnički trbuščić. U opisu je dodala da je trudna 14 tjedana.

Ranije je već progovorila o trudnoći te nekim tegobama koje je osjetila. - Dat ćemo sve od sebe da ti budemo najbolji roditelji na svijetu, napisala je 22-godišnja Barbara, te tako otkrila kako je trudna, a kako je otkrila za RTL, njen je odabranik desetak godina stariji Splićanin Nino. - Težak je period iza mene, imala sam cjelodnevne mučnine, vrtoglavicu i nizak tlak; zaista sam se namučila, nisam mogla ustati iz kreveta. Hvala Bogu, sada je lakše, ponekad samo povraćam, kazala je Barbara i dodala da je trudna malo manje od tri mjeseca. U vezi je godinu i pol dana, a Nina je upoznala na radnom mjestu u Splitu. Kako kaže, zaljubili su se spontano, nakon nekog vremena. - Kao i u svakoj vezi, naravno da imamo nesuglasice, ali to nema nikakve veze s razlikom u godinama. Jako si pašemo i nadopunjujemo se. Trenutno ne razmišljam o tome zbog situacije s koronavirusom, želim veliku svadbu tako da nema smisla sada razmišljati o tome. Svakako ću mu jednog dana postati zakonita supruga, kazala je Barbara i dodala kako su odabrali imena i za dječaka i za djevojčicu, a na idućem pregledu doznat će kojeg je bebica spola.