Urnebesne reakcije na intervju Meghan i Harryja zapalile su društvene mreže

Intervju s vojvotkinjom od Sussexa Meghan Markle (39) i princom Harryjem (36) podigao je prašinu na britanskom dvoru, ali i na društvenim mrežama. Naime, korisnici su tijekom emitiranja razgovora na američkom CBS-u zapalili internet komentarima i fotomontažama koje su nas nasmijale do suza.

When the monarchy is abolished and prince Charles never becomes king, then I'll know peace#OprahMeghanHarry #OprahMeghanHarryAfrica #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/qhkLc5wxgb — MeghanMarkleSupremacy (@ArchewellBaby) March 8, 2021

"Kad se monarhija ukine i Charles ne bude mogao postati kralj, onda ću naći mir", stoji u tvitu s fotomontažom pokojne princeze Diane i poznate izjave Olenne Tyrell, kraljevne iz "Igre Prijestolja" koju je utjelovila Diana Rigg.

This Season 5 premiere of The Crown is JUICY SIS. #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/6TO6BcFISw — Your Grace. (@_jellycakesss) March 8, 2021

"Premijera pete sezone Krune je sočna", poručili su tviteraši u smijehu.

netflix watching this interview taking notes for season 10 of The Crown

#HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/Zv5mlDvCb9 — ⋆meg⋆ (@mfay_m) March 8, 2021

"Ekipa s Netflixa dok hvata bilješke za desetu sezonu Krune", nasmijao je jedan korisnik na Twitteru.

Megan got me at home practicing my curtesy just in case #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/lRAMFvXcQ4 — Vex n the city (@VexNTheCity) March 8, 2021

"Zbog Meghan vježbam ophođenje prema kraljici kod kuće, za svaki slučaj."

Meghan: Ne mogu govoriti o imenima.

Harry: Tata mi se ne javlja na telefon!

How the Royal family can fix their reputation 😭😭😭 #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/gzogrS4YiY — Prof.Moriarty⚜ (@KING_MMBJ) March 8, 2021

"Ovo je način da si kraljevska obitelj popravi reputaciju", napisao je tviteraš i priložio fotomontažu kraljice koja gostuje kod glumice Jade Pinkett Smith u showu Red Table Talk.