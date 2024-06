'Baby Lasagna može biti bilo što. U jednoj pjesmi je lijeni glazbenik koji piše glupe pjesme'

Mjesec dana nakon što je s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim” osvojio drugo mjesto na Euroviziji u švedskom Malmöu, Marko Purišić Baby Lasagna ovog je tjedna predstavio novi spot, za pjesmu “and I”. Inače, Marko je nedavno najavio veliku europsku i britansku turneju sa svojim projektom Baby Lasagna za proljeće 2025. Turneja koju producira Live Nation, najveća svjetska promotorska kuća, Baby Lasagnu odvest će u 16 država i na 21 koncert tijekom šest tjedana. Turneja uključuje neke od legendarnih klubova kontinenta i otoka, poput Melkwega u Amsterdamu, Islington Academyja u Londonu ili Razzmatazza u Barceloni. Ovi nastupi nastavak su iznimno uspješnog koncertnog niza za Baby Lasagnu, pa su tako prvi koncerti u Poljskoj ovoga rujna rasprodani četiri mjeseca unaprijed, a onaj bečki preseljen je zbog velikog interesa iz kluba Szene u tri puta veći kapacitet bečkog Gasometra. Ipak, kulminacija će biti 12., 13. i 14. rujna, kada će Marko nastupiti na omiljenom koncertnom prostoru, na zagrebačkoj Šalati. Koncerti su odavno rasprodani, a publika će do tada već imati prilike naučiti sve pjesme koje će se naći na njegovu debitantskom albumu “Demons and Mosquitoes”.

Nevjerojatna je činjenica da se s “Rim Tim Tagi Dim” plasirao na britansku i američku ljestvicu singlova, što je od naših pjevača prije njega uspjelo jedino Ivi Robiću. Marko je nakon Eurovizije pokazao i svoju humanu stranu, jer je 50 tisuća eura koje mu je dodijelila Vlada RH odlučio donirati onima kojima je taj novac potrebniji. “Zahvaljujem Hrvatskoj vladi na novčanoj nagradi u iznosu od 50.000 eura. Ipak, taj novac ne mogu prihvatiti. Mogao bih navesti mnogo razloga zašto, ali prvi, najbitniji i dovoljan jest što postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima će taj novac znatno više pomoći”, istaknuo je Marko Purišić na Instagram storyju, pa dodao: “Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime te u ime Vlade donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom ‘Mladen Ćepulić’. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb.” Ovim potezom oduševio je sve u Hrvatskoj, ali i u ostatku Europe.

Konačno smo dočekali i vaš drugi singl, pjesmu “and I”. Vjerujem da nije bilo lako odlučiti se za pjesmu koja će izaći iza “Rim Tim Tagi Dim”. Kako ste se odlučili da baš ona bude novi singl?

U planu je bio sasvim drugi singl, no prilikom osmišljanja spota Elizabeta i ja zaključili smo da bi tematika spota najbolje odgovarala pjesmi “and I” i jednostavno smo nastavili u tom smjeru bez puno razmišljanja.

Kad je i kako nastala pjesma?

Ovaj put pjesma nije nastala inspiracijom. Kao što sam često govorio, inače sjednem i pokušavam pisati neovisno o nadahnuću, no ovaj put to nije bio slučaj. Dana 19. svibnja 2023. probudio sam se u 2:00 sata ujutro da idem na WC i u tom trenutku taj mi je refren pao na pamet. Pitate se kako to znam? Jer sam na mobitel odmah snimio glasovni zapis kako je ne bih zaboravio. U idućih dan-dva pjesma je bila gotova.

Gdje je sniman spot za pjesmu, kako ste zadovoljni njime?

Spot je sniman na tajnoj lokaciji u Istri, haha. Prvi smo puta eksperimentirali s LED ekranima, green screenom i projekcijama. Zvuči kao loš potez, u ovakvom “mjestu” u karijeri eksperimentirati, ali okušali smo se i svom srećom nismo zeznuli. Stvarno smo zadovoljni rezultatom te mislim da “and I” može ozbiljno konkurirati pjesmi “Rim Tim Tagi Dim”.

Jeste li osjećali veliki pritisak nakon uspjeha “Rim Tim Tagi Dim”? Često glazbenici nakon toga kažu da osjećaju “prokletstvo drugog singla” ili drugog albuma, s obzirom na to da javnost očekuje u najmanju ruku jednako veliki hit?

”Rim Tim Tagi Dim” pjesma je koja nije ni trebala biti singlica na albumu pa samim time njezin uspjeh nije predviđen. Pritisak u glazbenom smislu nisam osjećao, već iznenađenje da je “odbačena” postala ono što jest. Nadalje, ja sam obje pjesme napisao puno prije te nisam morao počinjati iznova. Siguran sam da “and I” neće eksplodirati poput “Rim Tim Tagi Dima”, ali to nije ni poanta ni cilj. Ona će, nadam se, imati svoj život i privući neke nove slušatelje i već postojećima prikazati “drugi sloj lazanje”. I naravno, ne slažem se da javnost očekuje jedan veliki hit, mislim da to nitko ne očekuje niti se tome nada.

Primijetio sam da u ovoj pjesmi, kao i u nekim drugim novim pjesmama spominjete svoje ime Baby Lasagna. Je li to sad svojevrsna signature fora?

Ovisno o pjesmi i kontekstu, Baby Lasagna može biti bilo što. U pjesmi Hypocritical, čija snimka kruži internetom, Baby Lasagna je primjer lijenog glazbenika i pisca koji piše “glupe” pjesme. U pjesmi “and I” Baby Lasagna je osoba koju volite. Možda stvar koju volite; ljubimac, hrana... bilo što.

Kako će izgledati ostatak albuma i kada bi trebao izaći?

Album će biti miks različitih žanrova, zabavan, a volim reći i kaotičan. Datum izlaska još ne spominjem u javnosti. Jedino što mogu reći da ću nastaviti s izbacivanjem pjesmama i zasigurno biti aktivan glazbenik.

Ostaje li s vama ista ekipa glazbenika koja je nastupala i na Eurosongu? Imate li i nove članove tima?

Članovi benda pretežito su isti kao i na Eurosongu. Na bubnjevima je ostao Matija, a na bas-gitari i klavijaturama je Mihael. Vratio sam starog člana benda s Dore, svog brata Martina, koji je preuzeo ulogu drugog gitarista. Čvrsto vjerujem da će u budućnosti i Dino biti dio sastava.

Objavljeno je i kako vas očekuje čak 21 koncert u 16 država, u produkciji Live Nationa. Nastupat ćete u nekim od najpoznatijih svjetskih dvorana. Što nas očekuje na tim koncertima? Hoćete li osim svojih pjesama izvoditi i neke obrade?

Na koncertima europske turneje izvodit ću svoje pjesme, neće biti obrada. Iako još nisu sve objavljene, publika ih pjeva sa mnom prateći i učeći ih s neslužbenih snimki dosadašnjih nastupa. Iskreno me živo zanima na što će to sličiti, haha. Zanima me koliko ćemo koncerata rasprodati, koliko će se publici svidjeti album, kako ćemo se mi kao tim međusobno slagati i slično. Kako publici, tako je i nama sve ovo novo. No ipak, ne bojim se. Dajemo sve od sebe pa što bude – bude.

Fascinantno je da ste u rekordnom roku rasprodali tri koncerta zaredom na zagrebačkoj Šalati, što nije uspjelo ni nekim svjetski poznatim bendovima. Primjerice, Queens of the Stone Age još nisu rasprodali drugi koncert na istom mjestu. Kako ste se osjećali kada ste shvatili da je toliki interes za vašim nastupima?

To i dalje zvuči nestvarno, fascinantno i strašno. Ipak, ne volim se uspoređivati ni davati si hvale. Queens of the Stone Age veliki je bend koji nije na domaćem terenu, a ja sam u to vrijeme bio iznimno aktualan radi Eurosonga. E sad se moramo opet dokazat publici Šalate. Iskreno, tim se koncertima najviše veselim, bit će to pravi spektakl!

Nedavno ste u statusu na Instagramu napisali kako ste u projektu Baby Lasagna upoznali i drugu stranu medalje i naučili da svjetska postignuća ne nose sreću. Što vas je to toliko negativno iznenadilo?

Nije me ništa baš iznenadilo. Time sam već želio mladima koji priželjkuju karijeru, a možda i prošlom sebi, reći ono što svi znamo – a to je da sreća nije u poslovnim uspjesima i sličnim svjetovnim postignućima. Sigurno, to ne znači da se ne treba truditi i raditi, pa čak ni proslaviti uspjehe, već samo da ne trebamo za time patiti, kao što sam ja nekada. Sve je to uzbuđenje, ne sreća.

Nakon Eurosonga puno je glazbenika komentiralo da im se sviđa vaša pjesma, pa je čak i Laura Pausini u intervjuu za Večernji list komentirala da je to omiljena pjesma njezine kćeri. Je li vas neki komentar posebno oduševio, je li možda bilo i ponuda za suradnju?

Uf, takve stvari mi stvarno laskaju i volim čuti komentare kolege glazbenika. Najviše mi je, u zadnje vrijeme, prijao komentar mog najdražeg repera BBNO$ kojeg slušam već godinama. Osobno mi se javio na Instagramu i čestitao na uspjehu. To je toliko nasumično da mi i dalje nije jasno otkud on u mom inboxu. Nažalost, još me nije zvao za suradnju, haha.

Promijenili ste već nekoliko stajlinga, pa i za ovaj novi singl. Koji vam najbolje paše? Ima li tu uvijek Elizabeta zadnju riječ?

Od početka karijere sam govorio da se neću striktno vezati za jedan vizualni identitet, već da će svaka nova pjesma, osim zvuka, donijeti i novog mene – novi izgled Baby Lasagne. U ovom trenutku ne mogu izdvojiti nijedan koji mi je najdraži. Svaki je poseban na svoj način i uklapa se u tematiku pjesme i spota. Elizabeta je zadužena za vizualni identitet Baby Lasagne i potpuno sam joj prepustio odluke o stajlinzima, iako skupa stvaramo ideje te nikada naš kreativni proces nije jednosmjerna ulica.

Postoji li netko na domaćoj ili stranoj sceni s kim biste vi voljeli napraviti suradnju?

Postoje izvrsni glazbenici s kojima bih volio ostvariti suradnju. Na domaćoj sceni ne vidim nikoga očitog, iako sam siguran da postoji, samo mi sada takoreći ne dolazi. Na stranoj bih baš volio raditi s BBNO$, haha.

Vjerujem da često razmišljate o tome koliko vam se život promijenio u samo godinu dana. Nedostaje li vam možda nekad ono razdoblje života kada ste bili anonimni?

Ma ne, ne fali mi išta. Sretan sam i zahvalan na svemu što mi je pruženo. Anonimnost svakako uzimamo zdravo za gotovo, ali neću se boriti protiv ovoga. Svaki posao ima svoje ne tako zabavne strane, ali postoje puno teži poslovi od moga, tako da ću sretno i zahvalno nastaviti s ovime.

Razmišljate li možda da se iduće godine ponovno prijavite na Doru? Koje biste savjete dali mladim glazbenicima koji će se odlučiti na taj korak?

Ne planiram se ponovno prijaviti na Doru, dobio sam svoju priliku i iskoristio maksimum iz cjelokupne situacije. Mladim glazbenicima bih preporučio da budu svoji jer to je jedini ispravni put da naprave nešto veliko i važno. Okružite se ljudima s kojima vam je gušt raditi i ne potpisujte bilo što, haha.

