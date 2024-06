Severininu spremačicu provalnici vezali i ukrali dragocjenosti, a Maja Šuput doživjela pljačku na odmoru

Mnogi poznati Hrvati i estradnjaci doživjeli su jednu od najvećih neugodnosti - pljačku, odnosno otuđenje imovine. Prisjetili smo se krađe nogometaša Domagoj Vide i njegove supruge Ivane, popularne pjevačice Maje Šuput i Severine Vučković, voditelja i glumca Tarika Filipovića i Lejle Filipović te poduzetnice Katarina Radnić Zmazek...

Domagoj i Ivana Vida

Godine 2022. našeg nogometaša Domagoja Vidu i njegovu suprugu opljačkali su te im je iz stana otuđen nakit u vrijednosti od tadašnjih četiri i pol milijuna kuna. Njihovi su susjedi tada potvrdili vijest da je kod kompleksa u kojemu je tada bračni par imao stan dogodila velika pljačka, a o tome je izvijestio i BN Sports. Domagoj je tada trebao stići u Atenu i potpisati ugovor s AEK-om, ali Grci su rekli kako je zbog pljačke morao ostati u Hrvatskoj. Iz AEK-a su rekli da je Vida morao odgoditi dolazak zbog postupanja policije oko pljačke.

Foto: Instagram

Nogometaš je samo par dana prije pljačke objavio fotografije s lijepom suprugom Ivanom. Na jednoj fotografiji par je pozirao zagrljen u liftu u opuštenim izdanjima, dok je na drugoj fotografiji Ivanina kombinacija ukrala najviše pažnju. Zablistala je u mini haljini dugih rukava i cvjetnog uzorka, uz koje je kombinirala efektne sandale, a Domagoj je odjenuo bijelu košulju, karirane hlače i crne cipele. - PU zagrebačka zaprimila je prijavu provale na području Centra. Prema do sada prikupljenim saznanjima nepoznati počinitelj je provalio u kuću u vlasništvu 28-godišnjakinje te otuđio nakit, a provala je izvršena u razdoblju od 24. do 27. srpnja. Materijalna šteta je neutvrđena, a cijeni se većom. Na mjestu događaja proveden je očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku - odgovorili su iz zagrebačke policije Jutarnjem, ne navodeći podatke o identitetu žrtava.

Supružnici Vida tada su stanovali u kompleksu urbanih vila koje imaju zajednički ulaz, a osigurane su sigurnosnim kamerama.

Maja Šuput

Foto: Maja Šuput/Instagram

Jedna od top pet najpopularnijih domaćih pjevačica Maja Šuput odlučila je ne pričati o neugodnosti koju je doživjela na bajkovitom Mauricijusu. No ipak, njezinu priču o pljački je razotkrio članak na tamošnjem portalu. Naime, objavili su priču o opljačkanoj turistici iz Hrvatske kojoj je policija vrlo brzo vratila predmete vrijedne 23.000 eura. Dok je sa sinčićem Bloomom i suprugom Nenadom bila na večeri u restoranu unutar resorta, lopovi su joj iz bungalova odnijeli brendiranu torbicu i vrijedni sat, Nenadov dar. Srećom, nije prošlo puno vremena da joj čuvari reda opljačkano vrate.

Pojasnila je kako je odmor bio prekrasan stoga ga nije htjela kvariti jednim ružnim događajem koji je na kraju sretno završio. "Policajci su došli u našu vilu da mi to sve vrate, tražili su me zatim da se fotkamo, mislila sam, za uspomenu i dugo sjećanje. No oni su se valjda pohvalili u postaji jer su stvari našli vrlo brzo, u samo dva dana," donosi 24 sata. I tako se o pljački, zahvaljujući fotografiji s policajcima na domaćem portalu, doznalo i u Hrvatskoj.

"Ljudi su dali sve od sebe da pronađu moje stvari i pronašli su ih, na moje iznenađenje. Bili su vrlo srdačni i taj Mauricijus mi je odmah postao još draži", rekla je pjevačica dodajući da je cijena spomenutih predmeta napuhana. "Pretjerali su. Nisu upoznati s cijenama takvih brendova, a sat je i star. Dobila sam ga na poklon od supruga Nenada 2018. nakon što su mi moj ukrali u Zagrebu. Naravno, radi se o velikom iznosu, ali ne o tako velikom iznosu. Torbicu sam si sama kupila", zaključila je omiljena Maja Šuput.

Tarik i Lejla Filipović

Foto: Luka Čop

Kada je bračni par Tarik i Lejla Filipović krajem 2010. godine zaposlio Anicu Jurilj da im čisti kuću, nisu ni slutili da će poslije tri godine, i to na Tarikov rođendan otkriti da ih je spremačica pokrala. Protiv Anice J., inače tekstilne tehničarke po struci, tada je podignuta optužnica jer je iz doma Filipović u zagrebačkoj Kustošiji ukrala zlatni nakit, pisali su domaći mediji. Anica je ukrala dukate, prstenje, ogrlice, narukvice, naušnice, a bilo je tu i pet tisuća eura te sto dolara...

Jurilj je sucu Dariju Lokasu opet ponovila da je i dalje bez posla te da se ne smatra krivom iako je, prema tvrdnjama glumca i njegove supruge, potpisala bračnom paru priznanje o krađi koje su, putem svog odvjetnika, ovjerili kod javnog bilježnika.

Tarik Filipović se u sudnici prisjetio okolnosti puštanja Jurilj u svoj dom na povjerenje da im čisti, a netom prije svjedočenja, sudac ga je upitao je li možda u ikakvom srodstvu s Anicom Jurilj na što je razrogačenih očiju glumac rekao da ne. Vidjevši mu izraz lica, sudac se nadovezao: “Što je? Pomislili ste 'Ne daj bože?'' - Pa da, pomislio jesam, ali rekao nisam – dobacio je Filipović.

Jurilj se s Filipovićima tako, nakon četiri godine pauziranja, susrela oči u oči 2017., a cijelo to vrijeme popularni bračni par je živio u nadi da će svoju zlatninu koja je zapravo neprocjenjiva uspomena, konačno vidjeti. U međuvremenu su mu se, kako je rekao glumac, javili jedan naš poznati redatelj i jedan glazbenik koji su s Jurilj imali istih problema no njih je obeštetila.

- Ova optužena gospođa je kod nas radila nekoliko godina na preporuku susjede koja je rekla da je vrijedna. I doista, pokazala se jako vrijednom. Uklopila se, a mi smo se prema njoj ponašali korektno. Kad je Lejla po kući jednom prilikom tražila dukate kojih je bila prepuna vrećica, ja sam rekao da je Anica jedina koja nam dolazi u kuću, ali Lejla na nju nije dala. Vrteći film mislili smo da smo ih zametnuli negdje tijekom selidbe, ali kad je punica na moj rođendan otkrila da joj iz torbice nedostaje 100 kanadskih dolara, a potom i prsten od žutog zlata vrijedan između 5000 i 6000 eura, stvari su postale jasnije. U trenutku izlaska Anice iz sobe, punica je rekla da ju je vidjela crvenu u licu. Lejla je otišla pogledati u svoj ormar. Nedostajala je zlatnina iz kutijica u jednoj ladici. Uspomene iz djetinjstva, vjenčano prstenje... Pitali smo se što sad jer osim Anice u našu kuću, a pogotovo ne u spavaću sobu, nitko drugi nije ulazio – ispričao je Tarik Filipović sucu koji se nedugo zatim odlučio sa suprugom na prvi korak – suočiti Jurilj s problemom.

Zakazali su susret u jednom kafiću na koji je Filipović došao na štakama jer je to bio period nakon teške prometne nesreće koju je imao. - Rekao sam joj: 'Ana, zašto? Sve znamo.' Posivila je u sekundi. Počela se tresti, grčiti, gledala je u pod i pušila cigaretu. Počela je plakati i govoriti 'Joj, oprostite'. Pravdala se da joj muž ima problema s kamatarima, da mu prijete smrću i dolaze na vrata. No, nama su ukradene uspomene. Dali smo joj godinu dana počeka. Potpisala je potvrdu o dugovanju da bi sad pod utjecajem nekoga promijenila iskaz. Znam da je teško priznati krivicu. Čak mislim da smo i premalo izračunali vrijednost ukradenog zlata. Drugi kojima je uzimala nisu je prijavili policiji jer im je vratila novac. Ali supruga i ja nismo bili te sreće. I evo nas sada ovdje u sudnici – dodao je Tarik Filipović objasnivši da je šteta od 150.000 kuna procijenjena nakon razgovora s nizom zlatara. Ništa od zlatnine koja im je 'isparila', Filipovići nemaju račune jer “kad se nešto dobije na poklon, uz to se ne prilaže i račun.”

U Jurilj su imali povjerenja. Nakon nekog vremena ostavili su joj i ključeve stana, pogotovo ljeti dok su bili na moru da u miru odradi svoje poslove čišćenja. Na upit Juriljine odvjetnice Gordane Djurdjević do kad je Jurilj imala ključ njihova stana, Tarik sa sigurnošću nije mogao reći, ali je naglasio da je nakon nestanka puničinog novca i prstena, promijenjena brava na vratima.

Katarina Radnić Zmazek

Foto: Instagram

Poznata zagrebačka poduzetnica i dizajnerica nakita Katarina Radnić Zmazek objavila je kako je nedavno opljačkana. Naime, Omiljeni brend nakita Cloud & Co koji vole brojne Hrvatice već godinama objavio je na društvenim mrežama vijest o krađi u njihovim prostorijama tvrdeći da je ukradena velika količina nakita i materijala za izradu istog. Na svom Instagram profilu napisali su da je u utorak navečer netko provalio u njihove prostorije i ured pa ukrao velike količine nakita i materijala.

Policija je odmah izašla na teren, obavila očevid i pokrenula istragu. Morali su privremeno obustaviti svoj webshop kako bi procijenili štetu i reorganizirali proizvodnju. “Želimo vas obavijestiti o uznemirujućem događaju. Došlo je do provale i teške krađe u naše prostorije proizvodnje i ureda.”

Procijenjena šteta broji se u desecima tisuća eura, a najviše ukradenog materijala i nakita bilo je od pozlate. Pljačka nije dogodila u dućanu, tako da sve Cloud & Co prodavaonice normalno rade, unatoč tome što su neki kupci mislili da ih privremeno ne mogu posjetiti. Cloud & Co webshop ponovno je u funkciji, a vrata njihovih prodavaonica su otvorena. “Molimo Vas da nam pomognete dijeljenjem ove objave kako bismo obavijestili što više ljudi da ne kupuju naš nakit iz neprovjerenih izvora. Nadamo se da će ova informacija stići do nekoga tko će možda primijetiti nešto sumnjivo te nas obavijestiti”, poručili su. Decentni nakit vole u brojne poznate Hrvatice pa ga je tako nosila i reklamirala i poznata glumica Jelena Perčin.

Severina Vučković

Foto: Instagram

Godina 2021. top tema medija bila je i pljačka pjevačice Severine Vučković čiju su zgradu tada opkolili policajci na zagrebačkom Kozjaku. Naime, tada je bila opljačkana Severinina spremačica, a razbojnici su je navodno vezali. Splićanka u trenutku pljačke nije bila u stanu. Pred njenim domom bilo je više policijskih vozila i policajaca u civilu i u službenim uniformama. Očevid je trajao satima. Ispitivali su i susjede jesu li što vidjeli.

Severina je za Jutarnji list ispričala što se dogodilo i kako se osjeća: - Ovo danas... Razumijete da ne mogu ništa govoriti. Neka su svi, prije svega, živi i zdravi. Naravno da neke ukradene stvari za mene imaju prije svega sentimentalnu vrijednost, ali s tim ću se lakše nositi. Stvari imaju vrijednost, ali se mogu nadoknaditi, izgubljeno vrijeme bez mog djeteta ne može se nikad nadoknaditi - ispričala je omiljena Seve.

- Razbojništvo je počinjeno nad 65-godišnjakinjom uz uporabu tjelesne snage. 65-godišnjakinja nije ozlijeđena. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je otuđen nakit. Materijalna šteta se utvrđuje – rekli su za 24 sata iz zagrebačke policije.

