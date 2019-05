Antonia i Aljoša Šerić otkrivaju jesu li konkurencija i što sluša njihova kći

Protekli mjeseci bili su i te kako burni za Antoniju i Aljošu Šerića, bračni par koji čini okosnicu grupe Pavel. Oboje su izdali svoje solo albume, a nedavno su izdali i singl “Sunce”, koji najavljuje novi album Pavela. Aljoša potpisuje gotovo sve pjesme za svoj i Tonkin album, pa mu inspiracije očito ne nedostaje.

– Inspiraciju ne treba čekati, trčim za njom ko cucak za loptom, pristupam pisanju pjesama kao fizičkom radu, motiku u ruke i možda pogodiš kamen, strujni kabel ili vodovodnu cijev, ali dogodi se pa naletiš i na kakvu škrinju. Iako, priznajem da je najljepše kad se pjesma samo pojavi, u snu ili dok pereš zube, gotova, spremna da je snimiš, još ako nije tuđa nema veće sreće – veli nam Aljoša, koji se tako prvi put našao kao konkurencija vlastitoj supruzi.

– Nema takve atmosfere među nama, oba albuma su ionako Aljošina, ja samo pjevam. Top-liste su nam važne, nećemo si lagati kako nam nije stalo do tog da nam pjesme budu slušane, emitirane i visoko rangirane. Publika nam je bitna, kao i kritike, bilo da su pozitivne ili negativne – otkriva nam Antonia.

– Što je moje, što je tvoje, ja tako ne mogu razmišljati pjeva jedan uspješan autor, pa recimo da tako funkcioniramo, pratimo top liste naravno i važno je da pjesma zaživi, iako smo za pjesme na našim solo albumima imali manja očekivanja, barem ja, znajući da nisu toliko radiofonične, unaprijed već bar otprilike kužim što bi se moglo zavrtjeti, ali smisao pjesama s tih albuma i nije bio u ganjanju top-listi, intencija s Tonkinim albumom je bila napraviti album modernijeg popa, zvuka kakav nemamo u Pavelu budući da u bendu dosta tradicionalno pristupamo pjesmama i aranžmanima, a moj album je sebično emotivno istresanje – nadovezuje se Aljoša, kojem se aktualni solo singl zove “Kučine”. Riječ je o malome mjestu odakle potječe njegova Antonia.

– Kako sam ja Kučinka, reći ću da je to malo misto pokraj Splita, od kojeg pogled puca prema Čiovu pa sve do Biokova. Dakle, nisam ja Vlajina, iza brda. U Kučinama sam živjela do svoje šeste godine, nakon toga odlazila vikendima kod bake i dide. Predivna sjećanja me vežu za taj kraj, hranjenje tovara, kokica, igranje s cvijećem i zemljom, branje maslina, kopanje kumpira, uzgajanje povrća i voća, ukratko sve ono što jedna cura mora znati – kaže Antonia, koja je za svoj solo album “Važne stvari” rekla da je predstavlja osobno i intimno.

– Pisati pjesme iz ženske perspektive nije lako, kad je sve o čemu pišeš samo tvoje i kad je poluga i okidač za pisanje upravo to nešto najosobnije, međutim u isto vrijeme je i izazov, pa samodokazivanje preuzme kormilo. Srećom dovoljno smo dugo zajedno, pa znam kako misli i što misli, jedna pjesma Radioheada ima naslov “Where I end and you begin” tako da i ja nekad ne znam točno gdje to ja prestajem, a ona počinje – kaže Aljoša i dodaje da su osobno u životu važne stvari “hladni tanki gemišt i žamor prijatelja i obitelji”. Njegov prethodni singl zvao se ”Glup”, pa je logično bilo da ga upitamo jesu li ljudi zaista poglupili pojavom interneta, kako on pjeva u toj pjesmi.

– Moguće da ljudi nisu gluplji no što su bili, ali je pojavom interneta svakako jasnije koliko su glupi, prije nisi znao koliko je ljudi nepismeno ili zatucano, pročitao bi neku statistiku, broj, postotak, nešto i ok dobro, ali sada kad nedajbože klikneš na dio s komentarima ispod nekog članka budeš zasut glupošću, osjećaš se ispovraćano nakon čitanja. Ravnozemljaši i antivakcineri su posebna kategorija, ali mislim da takvi često imaju dijagnozu, odnosno ja si utvaram da imaju jer mi je tako prihvatljivije – veli Aljoša.

Šerići su se nakon izlaska solo albuma posvetili radu s Pavelom. Za razliku od dosadašnjih albuma, sad snimaju pjesmu po pjesmu.

– Dok smo sa Skansijem bili u ožujku u studiju RSL u Novom Mestu uz “Sunce“, snimili smo i još jednu pjesmu koja će vani u rujnu pretpostavljam, ali već u lipnju ćemo s Antom Gelom snimati jedan duet s poznatim pjevačem srednje generacije uz čiju smo glazbu odrasli, pa se tome iznimno radujemo. To bi trebao biti treći singl negdje krajem ove godine – kaže Aljoša, ne otkrivajući o kojem se pjevaču radi.

Diplomirani pravnik i dalje povremeno radi u obiteljskoj odvjetničkoj tvrtki, no priznaje kako glazba sve više uzima primat.

– U perspektivi vjerojatno i potpuno napustim odvjetništvo, ali o tom potom. Ima ona stara: ljudi rade planove, a Bog se na to samo smije. Najveći fan Šerićevih svakako je njihova kći Luna, koja će u rujnu proslaviti treći rođendan.

– Sad joj je “Sunce” najdraže, a na moju “Bolji smo” svaki put zastane s obzirom na to da je provodila sate i sate sa mnom na uvježbavanju koreografije za taj spot u Zagrebačkom plesnom centru. Imala je samo šest mjeseci tada – kaže Antonia, a Aljoša dodaje kako obožava i “Baby shark”, ali i “Tata, kupi mi auto”.

Aljoša redovito prati domaću glazbenu scenu, a nije od onih koji će kazati kako je prije bilo bolje.

– Uvijek ima dobrih pjesama, ne razumijem one koji govore: e kad sam ja bio mlad, pa osamdesete su zakon truć puć, devedesete najbolje ikad, danas je smeće itd., činjenica je da takvi jednostavno prestanu aktivno slušati glazbu, pa ono što im uzgred uleti u uho i ne zvuči bogznakako. Treba pročitati koji članak, kritiku, kopati malo, biti zainteresiran. Neka novija pop-scena u Hrvatskoj je iznimna, izvođači poput Detoura, Vatre, Ivane Kindl, Natali, Mije Dimšić, Meritas, Luce, Jelene Radan rade kvalitetan i slušljiv pop, što je često jako teško za pomiriti. Ima nekoliko dobrih pjesama onih klinaca s Voicea, što se tiče “alternative”, imaš pregršt toga od Mayalesa, preko Ischariotzkog, do Jonathana i Porto Morto, da i ne napominjem kako i Urban i Pipsi još uvijek uredno izdaju sjajne pjesme od starije garde. Pazi, još sam uza sva ta imena ispustio bar desetak onih koji vrijede, a nisam ih spomenuo. Hip hop scena rastura i oni su ti koje i ne zanima ustaljeni način promocije, oni se i ne vrte na radiju, a ubijaju brojem klikova, pune dvorane... Dakle, dobro je – zaključio je Šerić.