Alex Ognjena proslavila 40. rođendan, pozirala i s Hauserom koji je nedavno oženio lijepu liječnicu

Glazbenica Alex Ognjena sinoć je u odabranom društvu u Kaptol Boutique Cinema&Baru slavila život i humanitarnost, a ujedno je predstavila i novu emotivnu pjesmu te prateći videospot ‘Bože, uzmi me’. Simbiozu ova tri velika događaja podržali su odabrani uzvanici s kojima je sinoć stvorena jedna nova, predivna uspomena, kaže Alex. Na promociju su stigli i poznati uzvanici među kojima Željko Bebek sa suprugom Ružicom, Lana Pavić, Boris Blažinić, Marina Orsag, koja je ujedno i vodila cijeli event i drugi.

Među okupljenima je bio i Miron Hauser, glazbenik i brat popularnog violončelista Stjepana Hausera koji je nedavno uplovio u bračnu luku s predivnom liječnicom Anom Štanfel.

‘’Ponosna sam na šarolikosti "mojih ljudi" koji su došli i podržali me sinoć. Ne mogu zamisliti bolji poklon za 40. rođendan od toga da tako divne duše mogu zvati svojim prijateljima. Jučer je stvorena jedna predivna uspomena i mogu samo biti zahvalna što njihova količina ljubavi nemjerljivo nadmašuje svu bol koju osjećam.’’ – izjavila je Alex nakon proslave.

Pomalo drugačiji od uobičajenih evenata, Alex Ognjeni jučerašnji je dan bio velik i bitan. Prije same premijere spota, uzvanicima su se obratili i njeni dobri prijatelji i suradnici. Budući da se sinoć slavila i humanitarnost, govor je održao i njen prijatelj, predsjednik udruge beskućnika Fajter Mile Mrvalj. Pridružio mu se i predstavnik Dallas Recordsa Davor Franjić, koji je prvi imao prilike čuti novu pjesmu, još u fazi nastajanja. Iako već neko vrijeme pjesma stoji u ladici, nakon ‘zelenog svjetla’ pjesma je snimana u studiju Tihomira Preradovića, koji ujedno potpisuje aranžman i produkciju. Spot je nastao u režiji umjetnika, njenog prijatelja i redatelja Nikole Vudraga, koji simbolično u spotu predstavlja smrt.

‘’Odlučila sam simbolično objaviti ovu pjesmu na svoj okrugli rođendan i posvetiti se možda i prvi put u životu sebi, živjeti zahvalno dan po dan, s vjerom u budućnost, ma koliko ona trajala.’’ – izjavila je Alex povodom objave nove pjesme ‘Bože, uzmi me’

Emotivan govor nakon održane premijere održala je i Alex, a prisutne je uspjela ujedno nasmijati i rasplakati.

"Neki su mi bili podrška, neki su mi okretali leđa i pozvala sam vas da vam zahvalim što ste bili uz mene i što ste znali tko sam i što niste dopustili da vam drugi govore tko sam i nikad vam neću moći dovoljno zahvaliti. Nadam da će to catering odraditi umjesto mene", rekla je i dodala: "Hvala vam na donacijama i na svemu, to me stvarno znalo dizati iz mrtvih".

Tekst i glazbu za pjesmu ‘Bože, uzmi me’ potpisuje Alex Ognjena, režiju Nikola Vudrag, a montažu i snimanje Max Hozić.

