Albina s dečkom nogometašem došla u Katar, pa prognozirala rezultat utakmice

Hrvatska reprezentacija večeras igra utakmicu protiv Argentine, a pobjednik ulazi u finale Svjetskog prvenstva u Kataru. U Lijepoj našoj od jutra vlada navijačka atmosfera, a brojni građani uputili su se i u Katar kako bi s tribina bodrili naše vatrene. U Katar se uputila i naša pjevačica Albina Grčić (23), a društvo joj je pravio njezin dečko, nogometaš Ivan Ćalušić.

Fotografijama iz Katara pohvalili su se na društvenim mrežama. Albina je na svojem Instagram storyju pokazala kako pozira u navijačkoj majici, a potom je podijelila i sličnu fotografiju svog dragog.

Foto: Instagram screenshot - Stigli smo ovdje rano ujutro. Nadamo se da će se ovo dogoditi još koji put u životu, ali nismo željeli propustiti ovu priliku i stvarno je predivno ovdje – rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

- Preponosni smo, što god da se dogodi bit će dobro, ali vjerujemo u pobjedu. Ovaj put ćemo sve završiti u 90 minuta. Neka bude 1:0 - prognozirala je Albina.

Podsjetimo, Albina i Ivan zajedno su četiri godine, a poznaju se od malih nogu. Njihovi roditelji također su prijatelji. Svoju ljubav ne kriju, a Albina često na društvenim mrežama dijeli njihove fotografije.

- Ivan i ja ne krijemo svoju vezu, što je potpuno jasno na društvenim mrežama, ali itekako držimo do svoje privatnosti i do vremena provedenog zajedno. Ne dozvoljavamo da nam javnost utječe ni na ono čime se bavimo, ni na naš odnos. Meni je najvažnije da se međusobno podržavamo, a potpuno je razumljivo da ljudska znatiželja potiče pitanja i komentare, s obzirom na to da smo nekakve javne osobe - rekla je glazbenica jednom prilikom.

