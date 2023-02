Ako ih ne diskvalificiraju zbog političkog sadržaja, Let 3 u Liverpoolu imaju priliku napraviti pravi dar-mar

Ako ih ne diskvalificiraju zbog političkog sadržaja pjesme, Let 3 u Liverpoolu imaju priliku napraviti pravi dar-mar. Je li "Mama ŠČ" politička pjesma? Naravno da jest, ali je njen sadržaj o "malim podlim psihopatima" i odlascima u rat zamaskiran višeslojnom vizualnom nadgradnjom i naslagama ironije zbog kojih smisao sadržaja nikad nije javno otkriven. Je li u pitanju Putin? Ni Mrle ni Prlja nisu to željeli javno potvrditi, pa nagađajte.

Je li Eurosong apolitično natjecanje na kojem se, naizgled, ništa važno ne događa? Nimalo, jer "blokovska" i "rovovska" podjela žirija po regijama i regionima kod glasanja itekako sugerira da se vodi računa o "našima" i "njihovima". Uostalom, lani su Ukrajinci pobijedili i zbog općih simpatija učesnika prema njihovoj borbi protiv agresije Rusije, pa bi i Let 3 na krilima danas još gore situacije permanentnog rata u koji je uvučena EU, možda mogli profitirati u Liverpoolu. I mimo sjajne pjesme, jedne od njihovih najboljih zadnjih godina, ali dovoljno šokantne da i Ksenija Urličić, nekadašnja "mama i tata" Dore, zaziva "Neka nam dragi Bog pomogne", jer "ovo je nešto apsolutno drugačije".

No, ako je i radikalni nacionalistički srbijanski list Informer besmisleno protumačio dolazak Leta 3 na opatijsku Doru traktorom, naslovom "Grupa Let 3 traktorom ismevala progon više od 250.000 Srba u zločinačkoj akciji Oluja", jasno je da politički podtekst postoji. Što će na sve to sa svojim teorijama o Ukrajini reći Zoran Milanović još je jedno pitanje, jer se čini da Let 3 efektnije od njega "analiziraju" aktualnu situaciju.

Let 3 zaslužni su i za to da se napokon prelomila "ni piškiti, ni kakiti" strategija domaćih žirija koji su voljeli na Eurosong slati unjkave pjesme bez smisla i razloga. Zamislite da je pobijedio Damir Kedžo, pa da smo drugu godinu zaredom - nakon Mije Dimšić i Taylor Swift - poslali pjesmu koja više nego je pristojno podsjeća na neki predložak, kao što to "Angels and Demons" podsjeća na "Human" Rag'n'Bone Mana?

Vjerojatno su trebali općepoznati Let3 da probiju tu nevoljkost domaćih žirija da napokon konkuriramo s nekom pjesmom koja govori o sadašnjosti, stvarnosti, kao što bi to bilo i lani da smo nekom providnošću poslali Elis Lovrić sa "No War", na samom početku rata u Ukrajini. No, nikad nije kasno, pa čak niti kada to naprave Let 3 koji sviraju skoro 40 godina. To da su se napokon "probili" i među publikom i žirijima opće prakse, za svaku je pohvalu, žirijima dakako.

Predugo smo čekali, ali nakon ukupnog poretka ovogodišnje Dore - odlično realizirane na sceni u Opatiji, ali i u samom izboru pjesama koji je dozvolio ovakav šareni odabir nimalo mrzak profesionalnim kritičarima - i par sjajnih "alternativnih" pjesama koje su završile pri vrhu, čini se da je, ako gledamo optimistično, napokon odleđena situacija "hrvatske estradne šutnje", ili gluposti, koja je godinama sprječavala odlazak na Eurosong nekog bitnog imena koje može prodrmati i promrdati situaciju. Zasluga je to i urednika Tomislava Štengla koji se mogao naći u nebranom grožđu kao i Aleksandar Stanković kad su mu gostovali Mrle i Prlja.

Drugim riječima, Let 3 su nas napokon oslobodili bojažljivosti i benignog kopiranja inozemnih predložaka kojima je bio krcat "pristojan" i nebitan dio ovogodišnje Dore. S porukom da su Let 3 daleko sadržajniji od podjednako šarenih Manaskin, koji su spram njih samo šminkerske lutke na koncu. Znamo li da Let 3 čvrsto drže konce svog rada u vlastitim rukama, ne treba sumnjati da će u Liverpoolu dati sve od sebe, kao i na svakoj pozornici na koju se popnu. Jer oni tu nisu slučajno, kao što je i sintagma "misli globalno, djeluj lokalno" ovaj puta pobijedila na najbolji mogući način, a Letu 3 dala važno ubrzanje u ionako impresivnoj karijeri.

VIDEO Let 3 nakon pobjede: 'Pjesmu nismo radili ni za Doru ni za Euroviziju nego za Let 3'