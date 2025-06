Rebecca unijela pomutnju svojim vodstvom: 'Reakcija je bahata, ja bih to drugačije'

Sluge su se itekako dobro smjestili u štali, a posebno je ugodno bilo onima koji su stigli u kuću. Mario je presretan jer je na boljem dijelu 'Farme'. "Nekako sam zahvalan", otkrio je Mario. "Prvo jutro u krevetu, ali ga već volim", dodao je Dejan. Ekipa u kućici za uljeze nije dobro spavala. "Teške snove smo imali oboje, je li do šume ili kolibe, ne znam" komentirao je početkom dana Darko.

U štali Fikret shvaća da mu mužnja koze ne ide, iako mu je Ivan R pokušao pomoći. "Ne ide i gotovo", komentirao je Fikret. Dok se sluge muče s prvim obavezama, nekadašnji sluge slave. "Dok smo mi bili tamo, sve je bilo na vrijeme", komentirao je Patrik činjenicu da sluge kasne s kavom. Požalili su se i Rebecci, novoj vođi obitelji.

"Danas je čišćenje organizma, ako ste za", komentirala je sluga Jelena. Haris je bio ljut pa je na kapiji opomenuo sluge. "Tlak mi se diže na 300", jasan je bio Haris. "Čini mi se da se ponašaju kao da smo mi sluge, a oni farmeri", dodao je Dejan. Uskoro je ipak stanarima u kuću stigla kava, a Patrik se pobunio jer nema šećera i mlijeka.

U kući za uljeze - David i Darko rade na zadatku, dok na imanju Rebecca pokušava zavesti reda. "Rebecca je bomba. Njen stajling - ubola je u metu", pohvalio je vođu Mario. Uskoro je čula i žalbe na račun sluga. "To što čujem od Harisa, nikako mi se ne sviđa", komentirala je Rebecca.

Sluge se muče s idejama za obrok u obitelji, dok članovi obitelji rade na tjednom zadatku - izrađivanju ograde. Griz za doručak razočarao je većinu stanara. "Uzbuđena sam da vidim što ima", komentirala je Iman prije doručka. "Bit će frke", svjesna je bila Doroteja da će se u kući razočarati doručkom. "Oni se sprdaju s nama", komentirao je Patrik doručak, a onda je obitelj krenula u pobunu kod sluga.

"Sama ću napraviti, ne trebate vi", nakon blažeg sukoba sa slugama zaključila je vođa obitelji Rebecca. "Sa slugama smo izgubili dobre odnose, ništa nismo dobili ovim. Lako je skuhati kad se ima", komentirala je situaciju Anđela. Rebecca je preuzela inicijativu u kuhinji kod sluga. "Njezina reakcija je bahata i bezobrazna", iskritizirao je novog vođu Fikret.

David i Darko odlučili su učiti iz praktikuma kojeg su pronašli u ormaru kuće u šumi, sve kako bi se vratili u kuću. Uz praktikum i tjednu zadatak - David i Darko provode dane u kući za uljeze. Ivan M uči kandidate na 'Farmi' kako obaviti tjedne zadatke, a Rebecca kuha za svoju obitelj u kući. "Potrošit će sve što nam je ostalo", izrazio je Ivan R strah zbog Rebeccinog kuhanja, dodavši i da će biti rata na 'Farmi'. "Mislim da se ona želi pokazati i dokazati, nemam blage je li joj zaista bitno jesmo li gladni ili ne", zaključila je Iman.

Obitelji iz kuće uskoro je odabrala sluge koji će se boriti za imunitet. Izabrali su Jelenu i Doroteju. "Sretna sam što je puno ljudi glasalo za mene, a sretna sam i zbog Dore", komentirala je Jelena. Rebecca je obitelji poručila da smatra kako je bila greška dati Doroteji priliku da se bori za imunitet, smatra da je promijenila ponašanje otkako je postala sluga.

Voditeljica Nikolina je stigla pa se održao duel između Doroteje i Jelene. Duel 'Mirna ruka' donio je imunitet Doroteji! Djevojke su nastavile surađivati na tjednom zadatku, izradi proizvoda od sira. Za to vrijeme, muški dio se bacio na posao postavljanja ograde. "Mario se iskazao na zadatku, gradski dečko hoće, ima volje, stalno ispituje mene, Harisa i Dejana da mu pokažemo", dobio je Mario pohvale od Ivana M.

Dok na većini 'Farme' vlada rad, u kući se odvila svađa između Magdalene i Emanuela. "Sam tražiš, pusti to, radi, trebao si kod nas raditi i ne bi ta scena bila. Dođi ovamo i to je to", komentirao je svađu Haris, pokušavajući smiriti Emanuela nakon svađe s Magdalenom. S druge strane, Patrik i Fikret zakopali su ratne sjekire. Patrik je ponudio ruku mira Fikretu pa su se rukovali i pomirili. "Ne ide da se blamiram s čovjekom od 65 godina", komentirao je Patrik. Iskreno su razgovarali.

"Radim sa svojim podanicima, stalno negdje obitavam, letam, dok se Kiki šepurio, sebe hvalio", zaključila je Rebecca nakon pohvala na račun njezinih prvih dana vodstva na 'Farmi'. 'Farmu' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.