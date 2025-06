Kako bi se stvari 'zapaprile', David i Darko dobili su posebnu mogućnost: 'Trebamo je staviti da se zamjeri drugima'

Darko i David dobili su novu šansu za ostanak na Farmi, koja započinje u kolibi duboko u šumi, koju prvo treba očistiti. Ostatak obitelji razveselila je hrana koja ih je dočekala na povratku iz arene za uspješno odrađen tjedni zadatak – domaći kruh, povrće, ali i slavonski čobanac koji se krčkao u dvorištu. Razloga za sreću imali su i sluge u štali jer stigli su im uređaji koji bi im znatno mogli olakšati pripremu hrane u danima koji slijede.

Patrika je, pak, iživcirala Iman i njezina tuga za Davidom. „Kako je krenuo, zaratit će sa svima na Farmi“, kritizirao je njegovo ponašanje Dejan. „Podcijenili ste me od starta, tu sam da se dokažem“, poručio je ostatku sluga Mario nakon pobjede, a oni su priznali da ih je prilično iznenadio.

U isto vrijeme, „uljezi“ David i Darko bacili su se na planiranje čišćenja kolibe, a odluka je pala da će prvo srediti spavaću sobu jer im je odmor prijeko potreban. „Ne znam kakvo je stanje tamo u kući, mislim da nikome ne falimo, nismo imali dugo vremena da se upoznamo“, smatrao je Darko.

Iman i Manja nasamo su komentirale događaje iza njih. „Ovo nije bilo nešto što sam očekivala... Nema smisla... Tužna sam, nije to bio način da David ode. Nije ovisilo samo o njemu“, poručila je Iman.

Osvanulo je novo jutro na Farmi. Dejan je sazvao sastanak sluga i podijelio im nove zadatke. Mario se bacio na mužnju koza.

Ukućanima je, pak, glavna tema i dalje bio odlazak dvojice kandidata. „Znam da je to prijateljstvo definitivno imalo bazu da bude nešto više, ali nažalost, to ovdje ne funkcionira tako... Možda da smo vani to bi se i dogodilo, ali ovdje nemamo tu mogućnost“, Iman je i dalje promišljala o Davidu.

A kako bi se stvari još malo više 'zapaprile', David i Darko dobili su posebnu mogućnost. Naime, upravo oni biraju tko će biti novi vođa obitelji i ovotjedni događaji na Farmi ovise upravo o njima. Odlučili su to okrenuti u svoju korist!

Darko je predložio Patrika jer smatra da će u kući napraviti kaos, a David je spomenuo Iman. „Ne znam, ne sviđa mi se više nikako“, komentirao je Darko, dodavši da je dvolična.

„Ne sviđa se ni meni uopće! Ali trebamo je staviti zato da se zamjeri drugima, tako da leti van. Ona ne zna biti šefica, misli da zna“, odgovorio je David, „Unatoč tomu što ništa od osjećaja između Iman i mene nije bilo iskreno, ja svejedno želim nju izabrati za vođu. Bitno je izabrati osobu koja će napraviti totalni cirkus na Farmi, tako da svi popadaju! Iman mora vjerovati da ja imam sto posto svoje osjećaje za nju i da moje srce pripada njoj jer će sigurno doći trenutak kad ćemo se opet sresti, a onda moja igrica ide dalje.“

Njihovo pismo brzo je stiglo do ostataka kandidata, a pročitao ga je Fikret. Darko i David novim tjednim vođom obitelji proglasili su – Rebeccu! „Svi moji koji su bili moje kolege u štali, idu u kuću“, razveselila je svojom prvom odlukom. Za nove sluge tjedna odabrala je Fikreta, Jelenu, Doroteju i Ivana R.

„Totalno nejasno da su odabrali Rebeccu“, odluka 'uljeza' šokirala je dobar dio kandidata, „Iskreno mislim da će se previše 'ufurati' u ovu ulogu i da će nas maltretirati.“

„Buntovnica sam, autoritet koji je gluplji od mene ja ne slušam“, poručila je i Iman.

Na Farmu je stigao mentor Marinko kako bi im zadao još malo posla. Novi tjedni zadatak povest će ih do Istre. Naime, svaki tjedan kandidati će putovati kroz hrvatske regije i učiti više o starim zanatima, kulturi, gastronomiji i bogatstvima krajeva. Prvi dio zadatka je briga o kozama te proizvodnja sira, sirutke i fermentiranih proizvoda od kozjeg mlijeka. Drugi dio zadatka je izgraditi i pletenu ogradu oko vrta u visini od dva metra, kako bi ga zaštitili od koza i divljih životinja. Za te potrebe kandidati su dobili i traktor.

Novi zadatak većini farmera činio se teži od prethodnog, no smatrali su kako bi Rebecca sve mogla držati pod kontrolom.

David i Darko u svojoj su kolibi mozgali kako izgleda situacija na Farmi i kakav je šok izazvala njihova odluka. „U ovoj igri nema osjećaja, nema empatije, prijatelja, familije... U ovoj igri su isključivo solo igrači i onaj koji misli da se može udružiti s nekim je, iskreno, ispao“, smatra David.

Neki ukućani su se uputili u šumu po grane kojima će graditi ogradu, a Rebecca je požurila dočekati novu gošću, stručnjakinju Anđelku iz Saveza malih sirara, koja će slugama pokazati sve tajne proizvodnje sira i mliječnih proizvoda.

U isto vrijeme, novo pismo stiglo je za 'uljeze'. Svakog tjedna, dobit će priliku poboljšati svoje životne uvjete radom, a prvi zadatak je napraviti ognjište u panju na temelju dobivenih nacrta. Ako uspješno izvrše zadatak, slijedi im nagrada.

Dan je završio malim noćnim razgovorima u kući i veseljem bivših sluga koji su sada uživali u nešto luksuznijem smještaju. U štali, Kiki i Ivan R. odlučili su pomusti kravu, a 'uljezi' su se bacili na svoj zadatak.

Što donosi novi dan na imanju, pokazat će nova epizoda Farme, sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

