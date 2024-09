Adele odbila ponudu vrijednu čak 200 milijuna dolara: 'Milijuni su bili na stolu, ali postoji razlog'

Britanska pjevačica Adele prema saznanju Alison Boshoff odbila je potencijalnu isplatu od čak vrtoglavih 200 milijuna dolara, a što je do sada najveća ponuda u njezinoj karijeri. Riječ je o produljenju njezine turneje, a ponuda je to koja ju je mogla odvesti i u Kinu, gdje bi u kockarnici Macau imala nastupe slične onima koje je imala u Las Vegas pod nazivom "Weekends With Adele", piše Daily Mail.

Glazbenica je "Weekends With Adele" započela u studenom 2022. i završit će ih 23. studenog ove godine. Sveukupno će to biti 100 koncerata. Navodno je svaki koncert plaćen 500.000 funti, ali čini se da novac ipak nije na prvom mjestu zvijezde koja je, osim ponude Kineza, dobila ponudu i za turneju po Europi, Aziji i Južnoj Americi.

- Bilo je puno ponuda, ali ona ih je sve odbila jer želi biti kod kuće sa svojim djetetom. Kineski dogovor stavio je na stol milijune dolara, ali ona to na kraju nije htjela učiniti. Stavila je svoje dijete, partnera i sebe na prvo mjesto - istaknuo je izvor te dodao da su glazbenici najvažniji njezin sin Angelo i partner sportski agent Rich Paul.

U javnost je, osim toga, isplivala i informacija da se kasnije ove godine planira preseliti u Veliku Britaniju, gdje Adele ima skupocjeni stan u središtu samog Londona. Ondje bi ipak odgajala sina Angela. Adele je najavila da se povlači sa scene na neko dulje vrijeme kako bi se fokusirala na obitelj i druge kreativne stvari. - Posljednjih sedam godina provela sam gradeći novi život za sebe i želim ga sada živjeti - kazala je jednom prilikom svjetski poznata glazbena diva.

