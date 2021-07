Zdravlje nacije žrtva je bizarnog mentaliteta ‘ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine’

Malo je što kod nas u vezi s pandemijom koronavirusa jasno i gotovo ništa nije izvjesno. A bilo je dovoljno vremena – velepošast ugrožava domovinu i svijet već godinu i pol dana – da reflektori spoznaje usmjere svjetlo do izlaza iz mračnog tunela u kojemu je zaglavila obična čeljad, uključujući one koji se tko zna zbog čega povode za uvjerenjem „meni se to ne može dogoditi“. Postoji neki defekt u ljudskoj vrsti ili barem u nekim velikim skupinama koji znatno otežava ili onemogućava oslobođenje putem istine; taj nedostatak uz ostalo priječi da se s dužnom pažnjom i ozbiljnošću razmotri pojavnost i uvjetovanost velikih epidemija kao što je ova.