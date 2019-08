Slovenija lobira da Hrvatska ne uđe u Schengen i namjerno raspiruje ksenofobiju i nesnošljivost

“Ovogodišnja proslava Oluje ide korak dalje prema revizionističkom tumačenju Domovinskog rata, u Hrvatskoj se događa normalizacija ekstremizma. Hrvatska ima fašistoljubne, velikohrvatske, kleptokoruptivne komplekse.”

Ovakve kvalifikacije svake godine izazove proslava Oluje u Srbiji, kad u pravilu ojača difamistička agenda prema Hrvatskoj. No ove godine ona dolazi i od zapadnih susjeda. Doduše, u Sloveniji je – zasad – to na razini komentatora najvećih i najuglednijih novina, Dela i Večeri, no sadržaj napisanog daleko je od obične kritike, već graniči ili je već prešao liniju ksenofobije i namjerno raspiruje nesnošljivost. Ili je to zapravo neformalni glas ili odjek vladajućih koji službenim izjavama prikazuju Hrvatsku kao nevjerodostojnu, malicioznu državu koja ne poštuje vladavinu prava, koja je na prevarantski način “zauzela” dio Slovenije neprimjenom arbitraže i koja je uspjela pridobiti staru Europsku komisiju na svoju stranu, a sada joj – eto – s novom šeficom Komisije isto polazi za rukom. Naravno da Oluja nije bila “čista kao suza”, kako je govorio Franjo Tuđman, navodi Večer, spominjući civilne žrtve, ali i zastoj u povratu imovine te nepoštovanju Ustava u vezi s uvođenjem ćirilice u Vukovar.

Revizionističko tumačenje Domovinskog rata dovodi do toga da pobjeda u njemu postaje pobjeda ustaša nad četnicima, dodaje se u tekstu. Komentator Dela pak kaže kako je “velikom broju Slovenaca ispala proteza kad su čuli da je nama svima Europljanima Hrvatska uzor” te – slučajno ili namjerno – krivo citira novoizabranu predsjednicu EK Ursulu von der Leyen u Zagrebu.

Uzor u čemu? U turizmu, ali nikako u svim područjima. Možda u ribarstvu. Ali ne zato što su (i eksplozivom) očistili Jadran, ni zato što policija u trenu opazi slovenskog ribara koji se približio sredini zaljeva, a ne vidi rijeku migranta. Ili u diplomatskom naguravanju ili igri “oduzimanja polja”. Ali da bi nam za uzor bila s ekonomskim, demografskim, kleptokoruptivnim, klerofundamentalističkim, fašistoljubnim, vukovarskosindromskim, velikohrvatskim i drugim kompleksima...

Ursuli je politika malo pokvarila dioptriju, piše Delo uz opasku: “Nadamo se da je Hrvatska zaista spremna za Schengen pa od 15. kolovoza više neće biti migranata.” O optužbama bi se dalo raspravljati – kazne dobivaju i hrvatski ribari, slovenski je državni vrh varao u arbitraži. Slovenija je dio Schengena, no kako čuva granicu kad joj – i uz žilet-žicu – Austrijanci vraćaju migrante i ne ukidaju granične kontrole? Slovenska diplomacija i utjecaj u EK nije onoliko velik kao prije nekoliko godina, ali ga ima. Komisija jest neslužbeno javila Hrvatskoj da je zadovoljila uvjete za Schengen, no ništa nije gotovo: Slovenija itekako lobira da EK ne da službeno zeleno svjetlo u rujnu. No retorika Hrvatske prema Sloveniji, kako politička tako i u mainstream medijima, nikad nije bila na razini vrijeđanja.