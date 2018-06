Od velike empatije za migrante Merkel došla na Orbanovo

Romantični pogled na migrante koji su posljednjih godina preplavili Europu, Mutti Merkel promijenila je kada je shvatila da zbog svoje useljeničke politike gubi birače, ali i da integracija migranata u njemačko društvo ne ide lako. Od kancelarke koja je migrantima otvorila vrata Njemačke do političarke koja je prekjučer poručila da će se urušiti temelji EU ako Unija ne postigne zajednički dogovor o ilegalnim migrantima bio je prilično kratak put.

Nije dugo trebalo da i liberalnije zemlje Europe budu na tragu zahtjeva “zločestog dečka” europskih pučana - mađarskog premijera Viktora Orbana - koji zastupa ideju da se tražitelji azila ne uspiju ni približiti granicama EU nego da se u kampovima u sjevernoj Africi obrađuju njihovi zahtjevi za azil. K tome, i mladi austrijski kancelar Sebastian Kurz, također pripadnik europskih pučana, donio je odluku o protjerivanju 60 imama i njihovih obitelji iz Austrije kao i zatvaranje sedam džamija kao mjeru borbe protiv “političkog islama”. Kurz je jasno poručio da neće dopustiti radikalne trendove.

I dok se proteklih godina snebivalo nad Orbanovim potezima prema migrantima, Europa je počela tražiti sve radikalnija rješenja na njegovu tragu kako bioizbjeglice odbila od svojih granica, a više se ne libi ni u obračunima s radikalnim islamizmom. Ispostavilo se da je većini članica EU neprihvatljiva politika kvota prema kojima bi im se raspoređivali tražitelji azila. Razumijevanje za migrante puno je veće kada se izbjeglice ne pojave pred “našim” vratima. Izdaleka je pogled emotivniji i s više empatije.

Pomiriti dvije posve različite kulture, onu europsku i onu migranata s područja Afganistana, Sirije, Iraka... pokazalo se i u Njemačkoj da nije jednostavno. I u Hrvatskoj je u vrijeme Milanovića vladao empatičan pogled na izbjeglice, ali on se s dolaskom HDZ-a na vlast, očito i u skladu s europskom politikom sigurnosti, promijenio. No to nije opravdanje policiji da preko granice tjera izmorene obitelji s djecom niti da ijedno dijete u migrantskoj krizi više izgubi život.

