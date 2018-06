Merkel: Problem ilegalne migracije je sudbonosno pitanje za EU

Njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je u svom govoru pred zastupnicima Europske pučke stranke u srijedu navečer u Muenchenu temeljne promjene i reforme unutar Europske unije, a pitanje ilegalne migracije opisala je kao sudbonosno pitanje o kojem ovisi budućnost EU-a.

„Najozbiljnije vam kažem: ako nam ne pođe za rukom dati odgovore na izazove ilegalne migracije tada će europski temelji biti dovedeni u pitanje“, rekla je Angela Merkel obraćajući se zastupnicima Europske pučke stranke (EPP) na početku njihovog trodnevnog zatvorenog sastanka u Muenchenu a kako prenosi javni servis Bayerische Rundfunk (BR).

Ona je objasnila kako dosadašnji mehanizam raspodjele izbjeglica po kvotama nije donio željene rezultate. „Mi moramo razviti sustav fleksibilne solidarnosti“, rekla je kancelarka zalažući se istodobno za uvođenje „istinske europske policije“ i sustav u kojem će svaka zemlja članica moći pružiti ono što je politički ostvarivo. Kao jedan od glavnih mehanizama u borbi protiv ilegalne migracije Merkel je navela pojačanu pomoć zemljama iz kojih većina izbjeglica dolazi navevši tu prije svega afričke zemlje i potrebu uvođenja neke vrste Marshalovog plana za Afriku.

Merkel se zauzela i za jedinstvenu EU politiku po pitanju pružanja političkog azila za što je potrebno i uvođenje jedinstvenog EU ureda za pitanja azila. Govor njemačke kancelarke na sastanku pučana u Muenchenu smatra se nastavkom odgovora francuskom predsjedniku Emmenuelu Macronu na njegove težnje za reformom Europske unije.

U Muenchenu je Merkel apelirala na članice EU-a da učine više kako bi EU postala istinski čimbenik i na globalnoj razini.

„Ako Europa želi biti globalni akter onda se mora i ponašati kao globalni akter. To iziskuje trud, hrabrost, odlučnost a to i košta“, rekla je Merkel. Kao jednu od najvažnijih zadaća EU-a u nastupajućem razdoblju Merkel je navela i temeljitu reformu institucija čime se približila predodžbama Emmanuela Macrona. To se prije svega odnosi na smanjenje Europske komisije kao i uvođenje Europskog vijeća sigurnosti.

Njemačka kancelarka se istodobno zauzela i za to da se ubuduće sjednice Europskog parlamenta održavaju samo u Bruxellesu a da se odustane od sjednice u Strasbourgu koje se u ovom francuskom gradu održava jednom mjesečno. Sastanku zastupničkog kluba EPP-a u Muenchenu nazoči i hrvatski premijer Andrej Plenković a sutra se očekuje i dolazak austrijskog kancelara Sebastiana Kurza.