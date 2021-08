'Od svih hospitaliziranih samo je 5% njih cijepljeno. Nijedan turist nije došao s težim oblikom zaraze'

Naši liječnici neće više odlaziti raditi u inozemstvo, upravo suprotno. U Splitu će imati svjetske uvjete za stručni razvoj i znanstveni rad, pa će liječnici iz razvijenih europskih zemalja dolaziti raditi kod nas, i to u ne tako dalekoj budućnosti. Tvrdi to primarijus dr. Julije Meštrović, ravnatelj je KBC-a Split, koji nam je u ovom razgovoru otkrio da pripremaju velike projekte, najveće u Splitu od Mediteranskih igara, a sve to unatoč izvanrednim uvjetima u kojima rade već dulje od godinu i pol. Zanimalo nas je i kako se nose s pandemijom, s obzirom na to da je više od polovice svih pacijenata koji su na respiratoru hospitalizirano baš u splitskoj bolnici.