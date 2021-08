Može li Nijemac spasiti BiH, pacijenta koji je 26 godina zavezan u luđačku košulju

I dok građani iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku tražiti bolji život, u BiH je na privremeni rad iz Njemačke stigao Christian Schmidt. On je u ponedjeljak preuzeo dužnost osmog visokog predstavnika. Nijemac će pokušati stvarati ambijent u kojemu bi se “naši gastarbajteri” iz njegove zemlje vraćali u svoju BiH. Od 1995. do sada to nije uspijevalo njegovim prethodnicima: Šveđaninu Carlu Bildtu, Španjolcu Carlosu Westendorpu, Austrijancu Wolfgangu Petritschu, Britancu Paddyju Ashdownu, Nijemcu Christianu Schwarz-Schillingu, Slovaku Miroslavu Lajčáku i Austrijancu Valentinu Inzku. Svi su oni na odlasku ostavljali više kaosa nego onda kada su preuzimali dužnost.