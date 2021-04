Neobična pojava u Zagrebu, umirovljenici se okupljaju oko središta HDZ-a

Subota, 10. 4. 2021.

Središnja proslava Dana Nezavisne Države Hrvatske i ove je godine bila u Splitu. Narodni heroj, pukovnik Marko Skejo, izvadio je crnu uniformu iz ormara, s mukom se uvukao u nju, uvukao trbuh, stao ispred spomenika kamaradima i počastio nekada partizanski Split našim starim narodnim pozdravom "za dom spremni"! Lijep proljetni dan, ustaški antifašist Skejo iskoristio je za vrijeđanje crvenih fašista, a staljiniste iz SDP-a, koji su iz sigurnosti obližnjega atomskog skloništa hrabro prosvjedovali protiv Skeje i družine, podučio je teološkoj istini da je hrvatskom narodu ustaški pozdrav "za dom spremni" isto što i Crkvi hvaljen Isus i Marija. Amen, dobri Skejo!

Nedjelja, 11. 4. 2021.

Naši reporteri s terena javljaju o neobičnoj pojavi u Zagrebu, u kojem su građani u poodmaklim godinama zakrčili prilaze Trgu žrtava fašizma, a na samom trgu ih je toliko da tableta Viagre na bi pala na zemlju da je tamo bacite. Upravo nam javljaju da nije riječ o prosvjedu, to se umirovljenici okupljaju oko središta HDZ-a iz zahvalnosti Plenkiju koji im je u ruke tutnuo oko sto eura po glavi kao COVID dodatak na mirovine. Dok ovo javljamo, s trga se najprije tiho, pa onda sve glasnije začula pjesma "Gospodine Plenki, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo".

Ponedjeljak, 12. 4. 2021.

S koronom se stvari dobro razvijaju. Dobro, cjepiva nema, a i kada ga ima, polovica se ljudi ne želi cijepiti. Dobro, možda je to zato što čitaju da će ih najprije AstraZeneca, a sada i Johnson&Johnson ubiti trombom dok se vraćaju kući, ali nemojmo cjepidlačiti. Dobro, usred smo nekakvog trećeg vala, ponovno na desetke ljudi umire dnevno, ali nema razloga za paniku. Dobro, terase su pune, ali njemački stručnjaci tvrde da je rizik od korone na otvorenome minimalan. Dobro, naručite makijato, sjednite na neku terasu, gledajte u sunce i čekajte propast svijeta. Dobro, kako je krenulo, nećete dugo čekati, a to zbilja ne bi bilo dobro.

Utorak, 13. 4. 2021.

Konačno su otkriveni krivci za tragediju u Novoj Gradiški. Dobro, ne baš za smrt male Nikoll, za to nitko nije kriv, ali za rušenje sustava socijalne skrbi znamo tko je kriv. Udarne trojke socijalnih radnica i radnika okreću cijelu Hrvatsku naopako, ali Jelena i Nataša kriju se u virtualnom svijetu društvenih mreža i zasad ih gnjevni radnici u socijali ne mogu pronaći. Kada smo čuli da su krive dvije glumice, laknulo nam je. Pomislili smo da će netko podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih za to što u Hrvatskoj jedna socijalna radnica pokriva nekoliko stotina korisnika, dok u uređenim zemljama taj broj po radnici ne prelazi 50. Jelena i Nataša su iz egzila obećale da će biti dobre i da će ubuduće govoriti o stvarima o kojima imaju pojma. Za promjenu.

Srijeda, 14. 4. 2021.

Ostali smo bez naftne industrije, telekomunikacija, metaloprerađivači su kaputt, ne radimo više ni brodove, građevinska industrija nam je na koljenima, Kinezi nam grade autoceste, pokopali smo i tekstilnu industriju, prodali šećerane i rasformirali PIK-ove, sve što imamo jest ono što nam je Bog dao, obalu, sunce i more, dakle turizam. Međutim, od danas se stvari mijenjaju. Osim turizma, naš nam je Plenki dao još i plan oporavka. Da, dobro ste čuli. Hrvatska će se uskoro oporaviti - ako se budemo držali plana. Povjerenje u plan ulijeva činjenica da je na vlasti HDZ. U toj se stranci sve radi planski. Uglavnom, čekaju nas sretni dani. Samo se još malo strpite.

Četvrtak, 15. 4. 2021.

Mislili smo da je posrijedi oksimoron, ali kažu da nije. U planu je mirni raspad BiH. Plan je skovao mirni, simpatični i nenametljivi Janez Janša, premijer Republike Slovenije. Nije lako biti premijer te male, uređene zemlje. Sve svoje poslove završiš do podne i do kraja radnog vremena možeš raditi što hoćeš pa je vrijedni Janez tako rastočio nama susjednu, prijateljsku i nesvrstanu Bosnu i Hercegovinu. Prvi su reagirali pokojni Mate Boban i Radovan Karadžić poručivši Janezu da mu šalju drugarske pozdrave i da bi ga, samo da su živi, odveli u Graz na ručak. Uglavnom, svi će dobiti ponešto. Srbi će jamiti pola Bosne i "prisajediniti se" Acinu carstvu na istoku, mi ćemo jamiti zeru Herceg Bosne, a Bošnjaci... Oni će dobiti što ostane. Bože, kako se toga prije nitko nije sjetio!

Petak, 16. 4. 2021.

Nikoga tko ima srce, nikoga tko zna što je obitelj, što je sestrinska, a što bratska ljubav, nije iznenadila informacija da je Zoran otišao k Zdravku. Treba biti posebno bezobrazan i zaključiti da su ljubazni suci i smanjili njegovu kaznu taman toliko da bi on mogao putovati i na tim putovanjima možda i ostati do daljnjega. Uglavnom, Zoran je otišao gledati utakmicu protiv Villarreala s bratom i to je ok. Nije ok jedino što utakmicu nije sudio Širkan, pa je Villarreal pobijedio sumnjivim prvim golom, a takvo se što Širkanu nikada ne bi moglo dogoditi. Vrati se, Zorane, ništa ti nije oprošteno, ali bit će sve u redu. Inače, 26. travnja trebalo bi se doznati kada Zoki ide u zatvor. Možda se i pojavi na sudu. U nogometu je sve moguće. Lopta je, kao što znate, okrugla.