Država zadnji put spašava Croatia Airlines

Hrvatska je Vlada na ovotjednoj sjednici odobrila Croatia Airlinesu pomoć od 100 milijuna kuna iz proračunskih zaliha, a kako bi stabilizirala poslovanje hrvatske nacionalne aviokompanije, Vlada namjerava CA uplatiti sljedeće godine još najmanje 150 milijuna kuna. Time je hrvatska država spasila CA od stečaja. Barem na neko vrijeme.

Bez tog proračunskog novca, hrvatski avioprijevoznik ne bi mogao platiti dugove dobavljačima, remont motora zrakoplova, dospjele kredite... I dogodilo bi mu se isto ono što se ovih dana događa slovenskom Adria Airwaysu koji je također ostao bez novca i bio je prisiljen otkazati sve svoje letove. Adria Airways je privatiziran, a slovenska vlada odbila je zahtjev tvrtke za pomoć. CA je, pak, u većinskom državnom vlasništvu i za Hrvatsku, kao turističku zemlju, ima puno veći značaj nego Adria za Sloveniju.

Štete za hrvatsko gospodarstvo ako bi CA propao bile bi stoga puno veće od iznosa koji će dobiti od države. To je bio i ključni argument Vlade da pomogne nacionalnom avioprijevozniku. A to bi moglo biti i zadnji put. Naime, država je već dokapitalizirala CA s više od milijarde kuna u procesu restrukturiranja aviokompanije koji je započeo 2012. Tu državnu potporu odobrila je Europska komisija i Hrvatska sad nema pravo ponovno na taj način pomagati CA. Stoga je za spas kompanije ključan ulazak strateškog partnera, a proces za njegovo pronalaženje trebao bi početi najkasnije do 1. lipnja 2020.

No, procesi traženja strateškog partnera već su i prije bili pokretani, ali neuspješno ili bi promjenom vlasti bili zaustavljani. I u tome je dio odgovornosti države za teško stanje u kojem se ponovno našla hrvatska nacionalna aviokompanija. Kao i u tome što još od 2016. CA nema predsjednika uprave imenovanog na puni mandat, nego privremenog direktora kojem se svakih šest mjeseci produljuje mandat za još šest mjeseci. Uz to svaki put ide i isto obrazloženje – do provedbe postupka javnog natječaja, koji već četiri godine nikako da se provede.