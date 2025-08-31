Snažan potres jačine pogodio Afganistan, poginulo devet osoba

Devet osoba poginulo je u snažnom potresu jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru koji je u nedjelju navečer pogodio jugoistok Afganistana. "Devet je osoba poginulo, a 25 ozlijeđeno u istočnoj pokrajini Nangaharu", rekao je glasnogovornik ureda za zdravstvo te pokrajine Ajmal Darwaish.

Snažan potres jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru pogodio je u nedjelju navečer planinsku regiju Hindukuša na sjeveroistoku Afganistana, blizu granice s Pakistanom, rekli su američki seizmolozi. Epicentar potresa, koji se dogodio u 23.47 sati po mjesnom vremenu na relativno maloj dubini od 10 kilometara, zabilježen je 42 kilometra od Džalalabada, prema podacima Američkog geološkog zavoda.