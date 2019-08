Broj pokolja porastao je otkad je Trump u Bijeloj kući

Mržnja se pretvara u nasilje. Bez obzira na to što je američki predsjednik Donald Trump optužio medije da su oni krivi za širenje laži o ozračju mržnje koje vlada u zemlji, statistički podaci govore da je broj pokolja porastao otkad je on u Bijeloj kući. I nedavni pokolj šest osoba u Zagrebu je djelo mržnje.

Prije nego što dođe do nekog pokolja oružjem, u čovjeku zločincu dogodi se pokolj u duši. Obiteljske pokolje je teško zaustaviti, premda i na njih utječe ozračje, ali one kakvi su se dogodili u El Pasu i Daytonu u razmaku od samo 13 sati potaknuti su mržnjom prema drukčijem. A za širenje takve mržnje odgovorni su političari. Trump može osuđivati medije za širenje lažnih vijesti o mržnji, ali je on taj koji urliče protiv stranaca, protiv drukčijih, protiv Latinoamerikanaca, pa i podiže zid na granici s Meksikom. U takvoj klimi uvijek će se naći netko tko će s riječi mržnje prijeći na djela pokolja.

Jer, ako predsjednik kaže da su stranci zlo, onda ću ih ja potamaniti. Ako se tome doda i da je lako doći do oružja, onda se dolazi do recepta za proizvodnju eksploziva uništenja bližnjega. Sada je Trump kazao kako bi se republikanci i demokrati trebali ujediniti u donošenju mjera za veću kontrolu prodaje oružja, ali njih veže i za pooštravanje zakona o imigraciji. Web-stranica Gun Violence Archive, koja broji žrtve oružanih napada u SAD-u, iznosi da je u ovoj godini bila 251 pucnjava na skupinu ljudi (mass shootings), a u cijeloj 2018. bilo ih je 323.

Istodobno ih je u Kanadi bilo tri, u Brazilu i Nizozemskoj po jedna, a u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj i Španjolskoj nije zabilježena nijedna pucnjava na masu ljudi. U SAD-u je jak lobi udruge proizvođača oružja (NRA) koji ne želi strože zakone za kupnju oružja.

Dok je teže zaustaviti ubojstva unutar obitelji (premda bi se uvijek moglo otežati kupnju oružja), moguće je nesijanjem mržnje prema drugome smanjiti ozračje opće mržnje, koja hrani mozak i dušu pojedinca koji pokoljima želi ukloniti uzrok mržnje. Mrzitelji su nositelji pokolja u svojim dušama.