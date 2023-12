Znate li koliko vježbanja je potrebno da ‘potrošite’ božićnu večeru? Nije tako lako…

Blagdani su vrijeme za veselje, jelo i piće. No, budite na oprezu, kažu stručnjaci, jer se najmanje pola težine dobivene u ovom razdoblju zadrži do duboko u iduću godinu.

Nedavna studija provedena u tri zemlje na tri tisuće ispitanika pokazala je da se u 10 dana nakon Božića tjelesna težina u prosjeku poveća za 0,6 posto, piše Britanski zavod za javno zdravstvo (RSPH.)

Dodatno, pokazalo se da su ispitanici do idućeg ljeta izgubili samo pola od navedene težine. Znanstvenici s njujorškog sveučilišta Cornell rezultate su objavili u časopisu New England Journal of Medicine.

Studija o povećanju težine za vrijeme blagdana vjerojatno nikoga nije iznenadila. Po britanskom zavodu za javno zdravstvo, raskošni obroci na sam Božić nose u prosjeku 6000 kalorija, triput više od preporučene dnevne doze.

A te kalorije je teško sagorjeti. Potrebne su 44 minute hoda za jednu šalicu kuhanog vina ili sat i 44 minute trčanja za tipičnu božićnu večeru. Znanstvenici stoga preporučuju da liječnici savjetuju svojim pacijentima veću samokontrolu tijekom božićnih blagdana. No, svi kamo da je to lakše reći nego primijeniti.

"Blagdanska sezona je vrijeme za mnoge od nas da uzmemo zasluženi odmor i uživamo u dobroj hrani i dobrom društvu, stoga je sasvim prirodno da se počastimo tijekom praznika. Naša analiza aktivnosti je dobro raspoloženi sezonski podsjetnik na to kako se zbrajaju sve te dodatne kalorije, pa pokušaj da ne pretjerate s uživanjem i ostanete aktivni tijekom praznika može malo pomoći kada je u pitanju izbjegavanje gadnog šoka na vaganju i puno truda u Novoj godini!", rekla je Shirley Cramer CBE, izvršna direktorica RSPH-a.

