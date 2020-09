Znanost otkriva: Ljudi koji nisu u vezi puno su sretniji, bolje je biti 'solo', a evo i zašto

Kako stignu hladniji dani, ljudi koji su slobodni počnu se žaliti kako nemaju partnera s kojim bi proveli takve dane, u toplini doma. Kada pročitaju ovo istraživanje, brzo će prestati zamišljati tu idilu i shvatiti da im je ovako bolje.



Ako niste u nikakvoj ljubavnoj vezi, zapravo ste u odličnoj poziciji, jer, kako istraživanje tvrdi, vaš socijalni život je znatno bolji. Rezultati objavljeni u Journal of Social and Personal Relationships pokazali su da su slobodni ljudi više povezani s rođacima i susjedima. Uz to, više obzira imaju prema roditeljima, braći i sestrama kao i prijateljima koji su također slobodni.

Problem je taj što osobe u vezi ili u braku često zanemare sve druge odnose u životu. Iako nam društvo često nameće brak i partnera kao jedan od pokazatelja savršenog života, mnoga istraživanja pokazala su da su ljudi uglavnom sretniji kada su slobodni jer, koliko god sebično zvučalo, posvećeni su sebi i ne ulaze toliko često u sukobe, prenosi UNILAD.

