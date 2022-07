Znamo barem 5 dobrih razloga da se odmah zaputite u ovaj raj za hedoniste, a jedan od njih je upravo aktualan!

Prije nego u jednom od peljeških restorana, konoba ili OPG-ova odlučite umočiti prste u sočnu buzaru od dagnji, brbavica, kunjki, priljepaka, kapistanti ili omastiti brk nekim od tradicionalnih dalmatinskih ribljih specijaliteta kao što su crni rižot, brudet, riba na žaru ili u soli, sjetite se da se nalazite u carstvu kamenica. Pa za predjelo preporučamo nekoliko komada, onako friških samo s par kapi limuna… Za prste polizat.

Foto: Arhiva TZ općine Ston

Zađete li pak malo dublje u unutrašnjost poluotoka uživat ćete u mladoj janjetini i kozletini pod pekom ili tradicionalnoj zelenoj manestri od raštike. Uz ove fine specijalitete najbolje ide dobro vino, a ovaj poluotok u svijetu je poznat po plavcu. Dingač, Postup, plavac iz Ponikava ili s područja Dranča, tražena su vina, a sad je prava prigoda da ih degustirate.

Foto: Arhiva TZ općine Ston

Od makarula i rozate do krokanta i mantale

Ovo gourmet iskustvo svakako zaokružite tradicionalnim pelješkim slasticama kao što su stonski makaruli, rozata, broštulani mjenduli, arancini, budim, hrostule, kontonjata, mantala od plavca malog, padišpanj, krokanat… Pravi užitak!

Sad je idealno vrijeme za posjet Pelješcu jer sve do 16. srpnja traje Festival peljeških okusa. Uključeno je pedesetak restorana, konoba, vinarija, OPG-ova i školjkara na poluotoku, kreirana su i dva festivalska jelovnika po cijenama od 150 i 230 kuna, dok vinarije nude neke etikete vina povoljnije i do 20 posto. Dakle, uživanje u pelješkim specijalitetima, vrhunskim vinima i posjeta uzgajalištima kamenica uz degustaciju na brodu, a sve to po promotivnim cijenama! Osim toga, svaki petak na Placi u Stonu sve do kraja kolovoza pripremaju se jela od ribe i morskih plodova uz prezentaciju vina lokalnih vinara.

Foto: Arhiva TZ općine Ston

Na najljepšim plažama

Ovaj ukusni festival rezultat je suradnje turističkih zajednica općina Ston, Janjina, Orebić i Trpanj, koje već drugu ljetnu sezonu organiziraju turistima i lokalnoj zajednici atraktivne kulturne i gastronomske sadržaje. Osim vrhunskog hedonizma Pelješac je i odlična destinacija za one koji vole ležeran mediteranski stil, kulturnu baštinu, ali i cijene aktivan odmor. Bicikliranje Napoleonovim putevima, ronjenje, surfanje u Vignju, šetnja 5,5 kilometara dugačkim Stonskim zidinama i, naravno, prekrasne plaže poput Divne, Jezera, Trstenice Žuljane…, razlog su više da ga posjetite.

Foto: Arhiva TZ općine Ston