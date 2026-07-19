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Iza ove simpatične navike leži jednostavno objašnjenje

Radi li vaša mačka ovo šapama? Stručnjak kaže da je to jedan od najvećih znakova povjerenja

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
19.07.2026.
u 14:55

Vlasnici mačaka često primjećuju kako njihovi ljubimci imaju naviku masiranja mekanih površina. Taj pokret mnogi od milja nazivaju i pravljenjem „keksića”. Iako su mnogi vlasnici navikli na ovakvo ponašanje i ne razmišljaju pretjerano o tome zašto to mačke rade, ono ima dublje značenje.

Mačke koje „mijese” dekice, jastuke ili vlasnike ne rade to bez razloga. Iza tog simpatičnog ponašanja kriju se instinkti iz najranije dobi, ali i znakovi privrženosti, sigurnosti i opuštenosti koje osjećaju u svojoj okolini. Stručnjak za ponašanje mačaka Jackson Galaxy, u videu na svom YouTube kanalu, otkrio je što se točno krije iza ove mačje navike.

Mace pekarice: Jedan od glavnih razloga povezan je s najranijim životnim razdobljem. Dok su još mačići, mačke šapama potiču majku na lučenje mlijeka tijekom hranjenja. Taj osjećaj sigurnosti i ugode ostaje im u pamćenju pa ga kasnije povezuju s trenucima opuštanja, zbog čega odrasle mačke često „rade keksiće” kada se osjećaju smireno i zadovoljno. Ovakvo ponašanje može biti i znak privrženosti. Kada mačka to radi na svom vlasniku, zapravo mu pokazuje povjerenje i osjećaj sigurnosti. Često je pritom opuštena, prede i traži pažnju, što dodatno potvrđuje da joj je ugodno.

Mace dizajnerice interijera: Postoji i još jedno praktično objašnjenje. U prirodi su preci današnjih kućnih mačaka pritiskali travu ili lišće kako bi si pripremili udobno mjesto za odmor. Taj instinkt zadržao se do danas pa mačke ponekad „uređuju” prostor prije nego što će leći i opustiti se.

Mace geodeti: Osim toga, ovim pokretima mačke mogu obilježavati prostor. Naime, u šapama imaju mirisne žlijezde pa pritiskanjem ostavljaju svoj miris i tako označavaju teritorij. Dakle, ako mačka pored vas radi „keksiće” to znači da se osjeća sigurno u svojoj okolini, a taj simpatičan pokret često je znak da se pored vas osjeća sretno i zadovoljno.
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Jackson Galaxy navika zašto mačke mijese mačke zašto mace rade keksiće

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