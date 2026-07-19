Zašto bosiljak iz trgovine tako brzo propadne? Rješenje je jednostavnije nego što mislite

Bosiljak je jedna od najčešće kupljenih začinskih biljaka tijekom ljeta, ali često se dogodi da već nekoliko dana nakon kupnje počne venuti. Iako se često misli da je razlog premalo ili previše vode, vrtlarica i influencerica Anya (@anya_thegarden_fairy) tvrdi da je problem najčešće u teglici u kojoj se biljka prodaje. Savjetuje da se bosiljak odmah nakon kupnje presadi u veću teglu ispunjenu svježim supstratom. U trgovinama se najčešće prodaje u malim posudama u kojima korijen vrlo brzo ostane bez prostora, zbog čega biljka počinje slabjeti.

Nakon presađivanja važno je pronaći odgovarajuće mjesto. Bosiljak najbolje uspijeva ondje gdje tijekom dana dobiva između šest i osam sati sunčeve svjetlosti. Može se uzgajati u tegli na balkonu ili terasi, ali i izravno u vrtu, pod uvjetom da raste u plodnom i dobro dreniranom tlu kako se oko korijena ne bi zadržavao višak vode.

Kada dobije više prostora za razvoj korijena, kvalitetan supstrat i dovoljno sunca, bosiljak će ostati zdrav znatno dulje te će tijekom cijelog ljeta stvarati nove, mirisne listove. Učestalim branjem vrhova također potičete grananje pa biljka s vremenom postaje gušća i bujnija.