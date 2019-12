Zlatokosa u stvarnom životu: Njenu kosu od dva metra muškarci žele pomirisati

Alena Kravchenko, na Internett poznatija kao Zlatokosa, puštala je svoju kosu da raste pet godina te je dosegla vrtoglavih 2 metra duljine. Samo pranje njene kose traje 60 minuta, a pere ju jednom tjedno i češlja barem dvaput dnevno.

Ova 34-godišnja ukrajinka zadivljena je dugom kosom još od svog djetinjstva kad joj je majka govorila kako je lijepa i duga kosa prikaz stvarne ljepote. Tako ona za svoju kosu smatra da je to prikaz njene duše i unutrašnje ljepote.

Svoje puštanje kose redovito dokumentira i na svom Instagram profilu, gdje ima više od 14 000 pratitelja, a na njemu dobiva i zanimljive ponude i poruke.

"Mnogi muškarci su oduševljeni mojom kosom pa me traže da se udam za njih ili da se nađemo negdje. Kažu da će mi platiti put do njih samo da se upoznamo i da me vide uživo. No najčudnije pitanje je kada me pitaju mogu li mi mirisati kosu", kaže Alena.

Alena kaže kako joj je u budućnosti plan pustiti svoju kosu još duže jer ne želi bit obična i želi se isticati među drugim ženama.

Kaže kako sa svojom kosom nema pretjeranih problema, iako nekad zna stati na nju dok hoda.