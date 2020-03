Žene pokazale kako su same napravile nokte u izolaciji: 'Lakirala sam ih 5 sati, znam da ćete se rugati'

Nakon što su se zatvorili saloni zbog koronavirusa, postavilo se pitanje što s frizurom, depilacijom, noktima... Neke žene su, piše The Sun, uzele stvar u svoje ruke, ali rezultat nije baš kako su očekivale.



Jedna je podijelila fotografiju svojih noktiju na Twitteru i napisala kako je 5 sati potrošila na manikuru, ali shvaća da će se ljudi rugati.

I spent like 5 hours doing my own acrylics because of quarantine. Make fun of them, please. pic.twitter.com/bT5hHLZZ0P — Low-tier Becky mayocel (@annal1sa97) March 24, 2020

Drugoj je, pak, rozi lak, osim na noktima završio i na kožici okolo.

Foto: Twitter

Njih dvije nisu jedine ni same u ovome. Cura je napisala da se napila i mislila kako je pametno da radi sama svoje nokte tijekom noći. Ujutro se probudila s najdužim noktima ikad.

quarantine day 4: got extremely drunk and did my own acrylics last night, woke up with the longest nails i’ve ever had pic.twitter.com/5XqB29mmml — nug exotic (@GH0STGRLS) March 21, 2020

Neke se žene bore i s jako čvrsto napravljenim gelom ili trajnim lakom koji nikako ne mogu skinuti s noktiju, pa puštaju da sve izraste.

Thank god I got my acrylics removed before the stage 2 restrictions or else after the quarantine my nails would’ve looked like THIS pic.twitter.com/6qr8L2hSKW — jas (50%) 🌻 (@espial_) March 24, 2020

Ladies, show me your quarantine nails. It’s been awhile. I call mine ‘inverse french’ 💅🏽 #StayAtHome pic.twitter.com/tX93mAhx8F — Diana 🖤 (@DianaA) March 27, 2020

U videu ispod možete pogledati kako skinuti trajni lak kod kuće: