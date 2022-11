Žena pokazala sjajan trik za pakiranje odjeće u kofer: ‘Da i ostane bez ijednog nabora!'

Sigurno ste se barem jednom našli u situaciji da pakirate stvari u kofer i da stvari gurate samo da ih stane što više, što kasnije rezultira zgužvanom odjećom. No, jedna organizacijska stručnjakinja otkrila je jednostavan trik koji će vam pomoći da u kofer stavite više stvari, ali da one nemaju nabore, piše The Sun.

Žena je na Tik Toku podijelila video od 30 sekundi u kojemu se može vidjeti kako vješto savija dio donjeg dijela majice, a zatim zarola sve do gornjeg dijela majice. Nakon toga je preokrene majicu i presavije oba rukava. Kasnije tiktokerica presavije lijevu stranu majice, pa desnu, tako da se preklapaju.

Posljednji korak uključuje čvrsto motanje majice i prevlačenje dijelova majica jedan preko drugoga, kako bi se dobio mali smotuljak koji ćete nakon toga lako staviti u kofer.

- Ja ovo uvijek radim i odjeća mi nikad nema niti jedan nabor - rekla je.

Korisnicima se njezin trik zaista svidio, pa su joj u komentarima zahvalili što ga je podijelila.

- Ovo puno pomaže, hvala! - napisala je jedna korisnica.

- Moja obitelj uvijek ima problema s dovoljno prostora u koferu, tako da jedva čekam da ovo isprobamo - dodala je druga.

