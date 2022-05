Žena ispričala: 'Otišla sam na spoj i angažirala dadilju, a kad sam se vratila, ovo me dočekalo...'

Samohranim roditeljima vjerojatno nije uvijek lako uskladiti potrebe djece s romantičnim životom pa su za većinu dadilje idealno rješenje. Ipak, kad djeca ostanu s odraslom ženom kojoj je posao čuvati ih, očekujete da ćete sve naći kako ste i ostavili, no jedna je žena nedavno pokazala kako to nije uvijek slučaj.

Na TikTok profilu @thezenmommy frustrirana je mama ispričala kako je jednu večer unajmila dadilju, a kad se vratila iz večernjeg izlaska dočekao ju je, kaže, kaos.

- Kad se vratite kući sa spoja i nova je dadilja ovako ostavila kuću.- napisala je u naslovu videa koji pokazuje razbacane kutije s hranom iz dostave, kore voća i prazne boce pića po kuhinjskim površinama.

Iako iz kratkog videa nije jasno tko je napravio takav nered; žena prije izlaska ili dadilja: objavu su brzo preplavili brojni komentari.

- Ako očekujete i čišćenje, to bi trebalo biti uključeno u plaću - napisao je jedan korisnik dodavši da on ni ne želi da dadilja čisti jer to znači da više pazi na red nego na djecu.

- Dadilja nije čistačica! - komentirao je netko, no neki su mislili drugačije.

- Godinama radim kao dadilja i čišćenje je uobičajeno posebno ako ja napravim nered, ali i ako sam tako zatekla - napisala je jedna žena, prenosi The Sun.

