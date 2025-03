Želite da vaš vrt izgleda lijepo u proljeće? Evo zašto ga sada trebate pošpricati octom

Vrtovi su često naš mali prostor gdje se možemo opuštati, uživati u prirodi i stvoriti okruženje koje odražava naš osobni stil. Želimo da naš vrt bude lijep, s bujnim zelenilom, šarenim cvjetovima i urednim stazama, jer vrt nije samo mjesto za rad, već i za uživanje. Dobro dizajniran vrt može poboljšati izgled cijelog dvorišta i stvoriti prostor koji poziva na opuštanje i uživanje u svježem zraku.

Mnogi od žele da vrtovi izgledaju lijepo u proljeće. Uostalom, nema ničeg boljeg od jarkog, šarenog cvijeća koje će uljepšati prostor nakon tmurnih zimskih mjeseci. No, prema stručnjaku za vrtlarstvo, postoji jednostavan zadatak koji biste trebali izvršiti sada da biste povećali šanse da vaš vrt napreduje. Vrtlar Ish poznat je po dijeljenju savjeta na društvenim mrežama, a njegov najnoviji savjet mogao bi vas iznenaditi, piše Express.

Ish je rekao da možete imati četiri nevjerojatne koristi od korištenja bijelog octa u vrtu. Bijeli ocat je jeftin, a mnogi ga već imaju kod kuće. Za pripremu otopine za vrt, žličicu octa stavite u bocu. Napunite bocu vodom i dobit ćete sprej koji je jako koristan za vrt, a vrtlar je objasnio koja su to četiri razloga.

"Prva upotreba otopine je kao prirodno sredstvo odvraćanja životinja poput mačaka, pasa, pa čak i glodavaca. Oni apsolutno mrze miris bijelog octa. Kada ga razrijedite, tada ga vi nećete osjećati, ali oni hoće. Ako želite držati životinje podalje od travnjaka ili cvjetnjaka, samo naprskajte malo i napravite 'nevidljivu granicu'. Životinje neće željeti prići vašem cvjetnjaku", objasnio je.

Sprej možete koristiti i protiv gljivica. Ako ga poprskate po listovima, to će spriječiti širenje bilo kakve gljivične infekcije. "Ali nemojte koristiti previše spreja jer to može učiniti više štete nego koristi vašim biljkama", rekao je Ish. Istaknuo je da otopinu treba koristiti umjereno u blizini biljaka, no većine količine mogu poslužiti kao herbicid. Ako nepoželjne biljke poprskate otopinom, mogli biste vidjeti da će uvenuti u nekoliko dana.

Osim toga, Ish je objasnio da sprej može koristiti i kao prirodni repelent za insekte jer ni oni ne vole miris octa, a samo ga trebate poprskati izravno na tlo. Ključ za pravilno korištenje ove metode je osigurati da otopinu razrijedite s vodom. Nikada nemojte primjenjivati samo ocat na biljke jer može im naškoditi ako nije razrijeđen.

Mnogi su korisnici bili oduševljeni savjetima. "Nisam znala da djeluje na gljivične komarce!", napisala je jedna osoba. "Idem probati ovo u svom vrtu. Mačka našeg susjeda vrši nuždu ondje", objasnio je drugi korisnik. "Odlično, isprobat ću to. Moja mačka stalno piški u tegle za cvijeće", zaključio je treći.