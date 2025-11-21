'Zatražio sam razvod nakon tri tjedna braka zbog onoga što sam našao u ženinu mobitelu'

Jedan se muškarac obratio Reddit zajednici za savjet nakon šokantnog otkrića, i to manje od tri tjedna nakon što se oženio. Kako je napisao, on i njegova izabranica vjenčali su se 31. listopada, a on je ovih dana pripremao screenshotove iz mobitela svoje supruge kako bi joj pomogao u sudskom postupku za skrbništvo nad djecom iz braka s bivšim suprugom. Dok je pregledavao datoteke, naišao je na njezine slike bez gornjeg dijela odjeće koje nikad prije nije vidio. Objasnio je da sve "vruće fotografije" koje mu supruga šalje sprema u poseban, zaključan folder, no ovih fotografija ondje nije bilo. Taj ga je detalj naveo da provjeri i njezinu prepisku s bivšim, što, kako priznaje, inače ne bi radio, ali je ovoga puta osjetio da mora, piše People.

Ono što je pronašao potpuno ga je izbacilo iz takta. U porukama je našao upravo te fotografije, poslane još u lipnju odnosno nakon što su njih dvoje već predali zahtjev za vjenčanje. "Tvrdi da je za vrijeme našeg kratkog prekida stvarno spavala s njim, ali fotke su mu poslane 17 dana nakon što smo službeno opet bili zajedno i predali zahtjev sudu za vjenčanje", napisao je. Dodao je i da su već imali odabran datum vjenčanja te da se on uopće ne sjeća tog navodnog "prekida" na koji se ona poziva. Muškarac kaže da nakon svega želi razvod jer supruzi više ne može vjerovati, ali istodobno ga izjeda grižnja savjesti zbog njezino troje djece za koje se jako vezao. Iako želi izići iz braka, plan mu je i dalje plaćati pola stanarine i računa kako djeca ne bi završila na ulici ili u hotelu.

Supruga ga, piše, moli da ne odustane od njih i da pokuša oprostiti, no on smatra da njezina djela govore više od isprika. "Osjećam se užasno, nikad ovo ne bih očekivao. Mislio sam da je ona moja jedina", priznaje, pitajući korisnike Reddita je li pogriješio što je kopao po porukama i što sada želi razvod.

Komentatori su ga gotovo jednoglasno uvjeravali da nije kriv. Jedan je napisao: "Nisi ti problem. Traži poništenje braka. Jasno je da ona nije bila vjerna. Kakav je to početak braka, ako misli da je ovo u redu?" Dodao je i da njezina reakcija ne djeluje kao iskreno kajanje, nego više kao žaljenje što je uhvaćena.

Drugi korisnik istaknuo je da sama nestabilnost prije vjenčanja govori dovoljno. "U vezi si u kojoj ni sam ne znaš jeste li bili na pauzi ili ne šest mjeseci prije vjenčanja. Vrijeme je da se makneš", poručio mu je, naglasivši da brak ne bi trebao izgledati kao zaplet iz sitcom serije.