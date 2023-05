Zašto seks uzrokuje emocionalnu privrženost? Postoji nekoliko mogućih razloga

Kakve veze imaju seks i emocionalna vezanost? Ako ste se ikada nakon seksa osjećali voljeno, niste jedini. Seks može biti i izraz ljubavi i način stvaranja ljubavi. Tada biste se mogli zapitati: Zašto seks uzrokuje emocionalnu privrženost? Odgovor nije jednostavan i jasan. Postoje 3 moguće veze između seksa i emocionalne privrženosti, piše Your Tango.

Hormoni: Često nazvan "hormon ljubavi ili maženja", oksitocin je hormon odgovoran za povezanost i zbližavanje. Oslobađa se dodirom - i neseksualnim i seksualnim. I zbog toga, seks, čak i s potpunim strancem, može dovesti do osjećaja privrženosti i povezanosti od samog početka. Međutim, da bi se to dogodilo, seks mora biti zadovoljavajuć. Neugodno iskustvo ili seks na koji nismo pristali ne znači privrženost. Čak i ako smo uživali, oksitocin ne znači automatski da se povezujemo i stvaramo emocionalnu privrženost.

Kultura: Zapadna kultura ima ogroman fokus na romantične veze, posebno monogamne. Govorimo o pronalaženju "onog", čuvanju seksa za brak, i da je seks bolji kada postoji emocionalna vezanost. Čak i kad se djeci objašnjava seks, to se naziva aktivnošću koja je dio romantične veze ili braka. Jednostavno rečeno, naša kultura govori o seksu kao o dijelu ljubavi. Možda je to jedan od razloga zašto seks može uzrokovati emocionalnu privrženost - mi to očekujemo. Osjećaj užitka i zadovoljstva nakon dobrog seksa ponekad se može zamijeniti s nečim dubljim, za što se vjerojatno vjeruje da je znak istinske povezanosti i kompatibilnosti svuda okolo, umjesto samo seksualne kompatibilnosti. Zauzvrat, to bi nas moglo navesti da uložimo vrijeme u novootkriveni odnos, potaknuti nas da upoznamo drugu osobu i istražimo prilike za stvaranje dugotrajne veze.

Psihologija: Postoji 237 razloga zbog kojih imamo seks, pokazalo je istraživanje Sveučilišta Texas u Austinu. Jedan od njih je izražavanje ljubavi koju osjećamo prema nekome. Drugi je zbližiti se s nekim kako biste stvorili emocionalnu vezu i doživjeli bliskost. Seks nudi način povezivanja s drugom osobom i može vam pomoći da osjetite tu emocionalnu intimnost (kao i da zajedno uživate u seksualnom užitku). Dakle, ne samo da naša kultura na neki način očekuje da seks dovodi do privrženosti, već se seks može koristiti i kao sredstvo za stvaranje emocionalne privrženosti. Ali osim samog seksualnog čina, postoje i druge stvari koje često radimo, a koje mogu potaknuti emocionalnu vezu. Maženje ili zbližavanje nakon seksa može dovesti do "ljubavnog" raspoloženja. Na neki način, ovaj intimni zagrljaj može se činiti još ranjivijim i stvoriti veću privrženost od samog seksa. Ima nešto posebno u tome da nekoga samo zagrlite i da vas drže, čak i ako ga ne poznajete tako dobro.

Seks ne izaziva uvijek emocionalnu privrženost: Važno je zapamtiti da seks i ljubav nisu jedno te isto. Iskustvo seksa svakako može biti dostojno izraza "vođenje ljubavi", ali seks nije uvijek duboka povezanost. Ponekad je seks više zabavna aktivnost, način oslobađanja od stresa ili zadovoljenja trenutne privlačnosti ili snažnog seksualnog apetita. Mnogi ljudi imaju seks koji ne dovodi do trajne veze - ili čak do drugog zajedničkog seksualnog iskustva. To su veze na jednu noć. No, to ne znači da je povremeni seks lišen emocija. Tijekom veze doživljavamo mnoge osjećaje. Seks može biti početak duboko ukorijenjene emocionalne veze, a razlozi za to obuhvaćaju kulturu, psihologiju i biologiju.

Ako su vas učili da seks dovodi do privrženosti, možda podsvjesno tražite znakove toga i ulažete napor da seksualne odnose pretvorite u romantične. Od 237 razloga zbog kojih imamo seks, jedan od njih je stvaranje emocionalne veze i zbližavanje. Seks oslobađa oksitocin, "hormon ljubavi", koji je odgovoran za vezivanje i može objasniti zašto se osjećamo privrženi nakon seksa. Međutim, stvar je u tome, neovisno o tome vodi li seks do privrženosti ili ne, ovdje nema ispravnog ili pogrešnog. Naši odnosi sa seksom razlikuju se ovisno o tome tko smo. Za neke, seks vodi do ljubavi. Za druge ne, ili se dogodi samo povremeno i često samo čini da se osjećamo dobro. Kao i kod većine seksualnih fenomena, osjećaj bliskosti nakon seksa nije samo biološka, evolucijska stvar. Također ovisi o tome tko ste, kakav seks imate i kakvo značenje pripisujete seksu.

