Žena ispričala: ‘Bivši dečko mi je poslao račun s ukupnim troškovima nakon što sam ga ostavila!’

Ayle Enriquez Mejorada (22) iz Adelaidea, Australija, postala je viralna ranije ovog tjedna nakon što je podijelila priču o "50/50 vezi". Naime, kako tvrdi, kada je ostavila dečka, on joj je odlučio poslati račun, a rekao joj je da je to iz razloga što je htio da njihova veza bude novčano jednaka s obje strane. Prema mladoj Australki, kada je par odlučio okončati stvari, bivši dečko joj je poslao poduži dokument u kojem je zapisao sve troškove. Oni su, otkrila je na TikToku, varirali od hrane, poput one iz McDonald'sa ili pizze iz okolnih pizzeria, ali i goriva za "duge vožnje", piše The Sun.

Bivši je također tražio da mu vrati polovicu novaca od punjača koji joj je kupio u IKEA-i, što je ukupno iznosilo 18 funti, kao i posjet restoranu s rezancima koji ga je koštao 11 funti. Dok je sastavljao poduži dokument, momak je dodao datume, troškove, kao i ukupne troškove koje je očekivao da će Ayle platiti

"Zapravo se ne šalim - ovo je stvarno", napisala je u videu. Osvrćući se na propalu vezu, 22-godišnjakinja je bila zaprepaštena što je pristala na ovako nešto. "Kada sam izlazila s muškarcima koji mi nisu dopuštali ni da dotaknem svoju karticu ili novac", napisala je u naslovu sada viralnog videa. Nakon što je njezin video zainteresirao društvene mreže i prikupila nevjerojatnih 1,5 milijuna pregleda u samo tri dana, Ayle je podijelila još jedno šokantno otkriće o svom bivšem.

"Polovicu tog novca koji sam mu platila, on je zapravo iskoristio da plati curi s kojom se viđao prije mene.'' Prema Ayli, koja objavljuje pod korisničkim imenom @tiny.aisle, njezin prethodni partner navodno je bio u dugovima od £1.000 - zbog čega se i sjetio javiti joj se.

Shvativši da je ona ta koja je tada u biti otplatila ogroman dug, Ayle je rekla: ''To je doslovno bila moja najveća greška''. Australka je također otkrila da ni njezini mama i tata nisu ništa mislili o tome, čak su natjerali Ayle da mu prebaci novac. ''Roditelji su me zapravo potaknuli da sve to isplatim kao dio mog doprinosa za vezu s njim, iako ga poznajem četiri mjeseca.'' Priča je ubrzo postala viralna na TikToku, gdje su tisuće ljudi hrlile u komentare kako bi podijelili svoja mišljenja.

Jedan je rekao: ''opet..roditelji su beskorisni, otac i majka puni ljubavi bi to najvjerojatnije spriječili.'' Drugi se našalio: "Možda će morati ići u neku školu za financije, ovo mora biti talent." Netko drugi je dodao: "Čovjek je računovođa." ''Hrabro od njega što je stavio cente iza dolara umjesto zaokruživanja prema dolje ili prema gore. 14,95$, 31,35$ - to je druga razina", bio je zapanjen četvrti korisnik.

No, bilo je i popriličan broj onih koji su podržavali ponašanje bivšeg dečka, a jedna obožavateljica je napisala: "Dobar potez". "Pametan čovjek", dodao je drugi.

Mladić ispričao: 'Moja djevojka je jako zgodna i ljudi govore da sam ju sigurno oteo'