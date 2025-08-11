Zaboravite skupa kemijska sredstva: Uz ovaj trik odčepite svoje odvode u samo 10 minuta!

Sudoperi se često začepe zbog masnih ostataka hrane i deterdženta koji svakodnevno odlazi u odvod. S vremenom se na unutarnjim stijenkama cijevi stvara ljepljiv sloj, koji zarobljava sve što prolazi kroz odvod i tako dovodi do potpunog začepljenja. Obično je za uklanjanje stvrdnute masnoće potrebno kemijsko sredstvo za čišćenje, no stručnjaci iz Bathroom Cityja otkrili su učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju metodu – kristalnu sodu, piše City Magazine.

“Kristalna soda, poznata i kao soda za pranje, pristupačno je i netoksično sredstvo koje se koristi već stotinama godina. Može odčepiti i najtvrdokornije blokade sudopera”, ističu stručnjaci. Kristalna soda je vrlo lužnata, pa učinkovito otapa kisele i masne naslage poput ostataka hrane, deterdženta i ulja. Za razliku od jakih kemijskih sredstava, sigurna je za upotrebu u sudoperima, gdje mnogi žele izbjeći agresivne kemikalije.

Također, na društvenim mrežama često se preporučuje kombinacija sode bikarbone i octa. Međutim, ova metoda rijetko djeluje na jača začepljenja – reakcija izgleda impresivno, ali ne uklanja masnoću iz odvoda. Kristalna soda, zahvaljujući svojoj alkalnosti, rastapa tipične naslage iz sudopera, uključujući talog kave i ulja.

Kako koristiti kristalnu sodu za odčepljivanje sudopera: Zakuhajte vodu u kuhalu i polako je ulijte u odvod. Vruća voda omekšat će masnoću i aktivirati kristalnu sodu. Pričekajte nekoliko minuta da se voda ocijedi, pa stavite nekoliko žličica kristalne sode u odvod. Ostavite da djeluje oko 10 minuta. Ponovno prelijte kipuću vodu kako biste isprali otopljenu masnoću. Postupak ponavljajte dok voda ne počne slobodno otjecati. Ova metoda je brza, jednostavna i sigurna za kuhinju, a odvod će biti čist i bez neugodnih mirisa.