Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
BREAKING
ODLAZAK DIVE Preminula je Gabi Novak
Prijateljstvo Gabi Novak i Arsena Dedića preraslo je u ljubav: Njezinu sliku čuvao je i prije nego su se upoznali
Poslušaj
Prijavi grešku
Ne bacajte novac

Zaboravite skupa kemijska sredstva: Uz ovaj trik odčepite svoje odvode u samo 10 minuta!

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.08.2025.
u 10:30

Ova metoda je brza, jednostavna i sigurna za kuhinju, a odvod će biti čist i bez neugodnih mirisa.

Sudoperi se često začepe zbog masnih ostataka hrane i deterdženta koji svakodnevno odlazi u odvod. S vremenom se na unutarnjim stijenkama cijevi stvara ljepljiv sloj, koji zarobljava sve što prolazi kroz odvod i tako dovodi do potpunog začepljenja. Obično je za uklanjanje stvrdnute masnoće potrebno kemijsko sredstvo za čišćenje, no stručnjaci iz Bathroom Cityja otkrili su učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju metodu – kristalnu sodu, piše City Magazine

“Kristalna soda, poznata i kao soda za pranje, pristupačno je i netoksično sredstvo koje se koristi već stotinama godina. Može odčepiti i najtvrdokornije blokade sudopera”, ističu stručnjaci. Kristalna soda je vrlo lužnata, pa učinkovito otapa kisele i masne naslage poput ostataka hrane, deterdženta i ulja. Za razliku od jakih kemijskih sredstava, sigurna je za upotrebu u sudoperima, gdje mnogi žele izbjeći agresivne kemikalije.

Također, na društvenim mrežama često se preporučuje kombinacija sode bikarbone i octa. Međutim, ova metoda rijetko djeluje na jača začepljenja – reakcija izgleda impresivno, ali ne uklanja masnoću iz odvoda. Kristalna soda, zahvaljujući svojoj alkalnosti, rastapa tipične naslage iz sudopera, uključujući talog kave i ulja.

Kako koristiti kristalnu sodu za odčepljivanje sudopera: Zakuhajte vodu u kuhalu i polako je ulijte u odvod. Vruća voda omekšat će masnoću i aktivirati kristalnu sodu. Pričekajte nekoliko minuta da se voda ocijedi, pa stavite nekoliko žličica kristalne sode u odvod. Ostavite da djeluje oko 10 minuta. Ponovno prelijte kipuću vodu kako biste isprali otopljenu masnoću. Postupak ponavljajte dok voda ne počne slobodno otjecati. Ova metoda je brza, jednostavna i sigurna za kuhinju, a odvod će biti čist i bez neugodnih mirisa.
Ključne riječi
kristalna soda soda za pranje odčepljivanje sudopera sudoper odvod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još