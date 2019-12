Taksist odbio voziti ženu zbog kožne bolesti: 'Nakon nje morat ću čistiti auto'

Carly Findlay slavila je svoj rođendan u Melbourne-u, Australija prije nego što je zvala taksi za doma kada ju je vozač uvrijedi, piše Mirror. Findlay tvrdi kako ju vozač taksija nije htio pustiti u svoj auto zbog stanja njene kože zato što bi poslije morao oprati auto.

Kada je ušla u auto, Carly, koja je aktivistica za izgled i invaliditet, kaže kako ju je vozač pitao što joj se dogodilo sa kožom. Odogovrila je da joj se ništa nije dogodilo, ali ju vozač nije htio voziti jer bi poslije morao oprati svoj auto.

Rekla je Nine News-u iz Autralije: "Ovakvo ponašanje kvari lijepe noći. To znači da nikada neću moći tražiti vožnje od taksija. Osjećam se uznemireno i prljavo. Kao da sam nesaslušana. To zaokupira vrijeme."

"Istina je da mi se ništa nije dogodilo sa licem. I ne bih trebala reći više od toga da se sigurno vozim u taksiju."

Taksi kompanija još nije izdala javnu izjavu, ali je odgovorila na Carly-in tvit. Glasio je ovako: "Bok Carly, kao prvo, otvoreno se ispričavamo neugodnosti koje Vam je ova situacija uzročila i hvala Vam što ste nam ovu sitaciju doveli navidjelo. Ponašanje ovog vozača neće biti tolerirano i odmah krećemo s istragom. Obavjestiti ćemo Vas više nakon razgovora s vozačem."

