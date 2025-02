Vidite li ovu sliku u boji? Nevjerojatnu optičku iluziju mogu uočiti samo rijetki!

Londonski muzej iluzija Twist Museum podijelio je optičku iluziju koja zbunjuje i tjera nas da crno-bijelu fotografiju percipiramo kao fotografiju u boji. Izložba pod nazivom Djevojka s bisernom naušnicom primjer je fenomena poznatog kao ‘asimilacija boja’. Iz daljine se originalna crno-bijela slika čini obojenom, zahvaljujući tankim linijama u boji koje se preklapaju preko nje, piše Mirror.

Uz ovu vizualnu iluziju, nagrađivana psihologinja dr. Lalitaa Suglani ističe kako aktivnosti temeljene na percepciji, poput ove, mogu otkriti različite aspekte osobnosti, uključujući emocionalna i mentalna stanja.

Muzej objašnjava: ‘Pogledajte sliku iz daljine – izgleda kao da je u boji, zar ne? Sada se približite. Primijetit ćete da je slika zapravo crno-bijela, ali preko nje su postavljene linije u boji. Izdaleka, mozak te boje 'asimilira' i stvara iluziju da je cijela fotografija u boji’.

Ova pojava naziva se asimilacija boja, a iako znanstvenici još nisu potpuno sigurni u njen mehanizam, jedno od objašnjenja je fenomen poznat kao neuralno zamućenje. Naše moždane stanice prosječno obrađuju svjetlosne signale koji padaju na njih, što može dovesti do vizualnih iluzija poput ove.

Muzej Twist – čije ime potječe od akronima The Way I See Things (Način na koji vidim stvari) – potiče posjetitelje da testiraju snagu svog uma kroz impresivna multisenzorna iskustva. Psihologinja dr. Lalitaa Suglani dodaje: ‘Način na koji tumačimo optičke iluzije otkriva koliko je naša percepcija subjektivna i jedinstvena. Na to utječu različiti čimbenici, uključujući:

Kognitivne filtere – Naše prošlo iskustvo, kulturološka pozadina i naučeni obrasci razmišljanja oblikuju način na koji vidimo svijet. Neki ljudi obraćaju pozornost na detalje, dok drugi prvo primjećuju širu sliku.

Crte osobnosti – Osobe koje su otvorene za nova iskustva vjerojatnije će uživati u apstraktnim iluzijama i istraživati višestruka značenja. Nasuprot tome, oni koji preferiraju strukturu mogu se boriti s nejasnoćama i pokušavati ‘riješiti’ iluziju.

Kognitivne pristranosti – Naša uvjerenja i očekivanja utječu na percepciju. Primjerice, pristranost potvrde može nas natjerati da vidimo ono što očekujemo, dok naša osobna sklonost optimizmu ili pesimizmu može oblikovati način na koji interpretiramo vizualne iluzije.

Ova fascinantna optička iluzija još jednom potvrđuje koliko je ljudski mozak nevjerojatno sposoban – ali i sklon obmanama.

