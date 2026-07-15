Doc. Miškulin: "Ovo je napredna operacija kuka nakon koje pacijenti već prvi dan mogu ustati na noge"

Kada liječnik iz hrvatske privatne bolnice na međunarodnom tečaju sudjeluje među pozvanim predavačima, to je potvrda stručnosti koja se prepoznaje i izvan domaće medicine.

Upravo to potvrđuje primjer doc. dr. sc. Mladena Miškulina, prim. dr. med., specijalista ortopedije iz SB Arithere, koji je ovih dana u Varšavi sudjelovao na međunarodnom edukacijskom programu posvećenom direktnom prednjem pristupu ugradnji endoproteze kuka, jednoj od najnaprednijih tehnika suvremene ortopedije.

Riječ je o programu “From Hip Surgery Skills to DAA Confidence: CEE DAA Practical Course with Actis™ Stem”, održanom u WARSAW LAB Instytut Medycyny Praktycznej u Poljskoj. Program je bio usmjeren na usavršavanje DAA pristupa. Na tečaju je širem ortopedskom društvu predstavljena i Actis endoproteza, suvremeno rješenje koje se u SB Aritheri ugrađuje od početka 2026. godine.

Za pacijente je ta vijest važna jer pokazuje da su metode koje prate najviše standarde moderne ortopedske kirurgije dostupne i u SB Aritheri. Minimalno invazivni prednji pristup ugradnji umjetnog kuka omogućuje vrlo male rezove, poštedu mišića i živaca, ustajanje već prvi dan nakon operacije i brži početak rehabilitacije. Ako razmišljate o pregledu, sada je pravo vrijeme za to. Trenutno se na specijalistički ortopedski pregled, kao i na sve druge specijalističke preglede u SB Arithera, možete naručiti uz 20 % popusta. Pravovremen pregled može pomoći da se tegobe prepoznaju na vrijeme i odredi najprimjereniji način liječenja.

Međunarodno priznanje stručnosti doc. Miškulina

Doc. Miškulin u Varšavi je bio dio pozvanog međunarodnog stručnog tima, uz liječnike iz Poljske, Austrije i Izraela. U službenom programu održao je predavanje o kirurškim pristupima u totalnoj endoprotezi kuka, njihovim prednostima i nedostacima, a sudjelovao je i u praktičnom dijelu edukacije na modelima kroz Actis Sawbone Session.

Foto: Ustupljena fotografija

Takva uloga posebno je važna jer potvrđuje da se stručnost SB Arithere prepoznaje i u međunarodnom ortopedskom okruženju. Program je bio namijenjen liječnicima koji žele produbiti ekspertizu u direktnom prednjem pristupu ugradnji umjetnog kuka, s naglaskom na preciznu tehniku i praktično učenje. Upravo zato sudjelovanje doc. Miškulina dodatno potvrđuje poziciju SB Arithere kao ustanove koja aktivno prati i primjenjuje najnaprednije kirurške tehnike.

Minimalno invazivna operacija kuka: tehnika zbog koje pacijenti ustaju već prvi dan

Minimalno invazivni prednji pristup ugradnji endoproteze kuka smatra se jednom od najnaprednijih tehnika u suvremenoj ortopediji. Za pacijenta je njegova najveća prednost u tome što se tijekom zahvata maksimalno štede mišići i živci. Umjesto presijecanja tkiva, mišići se pažljivo razmiču, što znači manju operacijsku traumu i brži početak oporavka.

“Minimalno invazivni prednji pristup ugradnji endoproteze kuka omogućuje vrlo male rezove, uz poštedu mišića i živaca. Tijekom zahvata tkiva se ne presijecaju, nego se pažljivo razmiču, što za pacijenta znači manju traumu i brži početak oporavka. Upravo zato pacijenti već prvi dan nakon operacije mogu ustati na noge i započeti s planskom fizikalnom terapijom”, ističe doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med.

Takav pristup omogućuje kraći boravak u bolnici, raniju aktivaciju i sigurniji povratak svakodnevnim aktivnostima. No, riječ je o tehnički zahtjevnoj operaciji koja traži veliko iskustvo, preciznost i kontinuirano usavršavanje. Zato je važno da pacijent zahvat povjeri stručnjaku koji iza sebe ima ozbiljno operativno iskustvo i međunarodno priznatu ekspertizu.

SB Arithera: vrhunska ortopedija i oporavak na jednom mjestu

SB Arithera pacijentima omogućuje povezan put liječenja, od prvog specijalističkog pregleda i dijagnostike, preko operativnog zahvata, do fizikalne terapije i rehabilitacije. Pacijenta kroz cijeli proces prati koordinirani tim liječnika, fizioterapeuta, medicinskih sestara i tehničara.

Upravo je takav sustav važan kod pacijenata koji dolaze zbog bolova u kuku, otežanog hodanja, smanjene pokretljivosti ili odluke o ugradnji umjetnog kuka.

Jedna od najvećih prednosti SB Arithere jest činjenica da pacijent ne mora lutati između različitih ustanova. Na jednom mjestu može dobiti pregled ortopeda, dijagnostiku, preporuku liječenja, operaciju i individualno vođenu rehabilitaciju. Time se povećava sigurnost pacijenta, ubrzava organizacija liječenja i omogućuje jasniji plan oporavka.

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Doc. Miškulin: vrhunski stručnjak za endoprotezu kuka

Doc. Miškulin jedan je od istaknutih stručnjaka ortopedskog tima SB Arithere. Tijekom karijere kontinuirano je usavršavao znanje i vještine u međunarodnim institutima i klinikama, a područja njegove ekspertize uključuju artroskopsku kirurgiju, endoprotetiku kuka te liječenje prijeloma u području kuka, ramena, koljena i lakta.

Nakon završetka vrhunske sportske karijere vaterpolista, kao liječnik hrvatskih reprezentacija u vaterpolu, alpskom skijanju i rukometu djeluej već više od 20 godina. Takvo iskustvo posebno je važno u ortopediji jer cilj liječenja nije samo ukloniti bol, nego pacijentu vratiti stabilnost, funkciju, pokretljivost i kvalitetu života.

“Operacija kuka danas se ne promatra samo kao zahvat kojim se uklanja bol. Cilj je pacijentu omogućiti stabilan, funkcionalan i što brži povratak svakodnevnom životu. Zato su važni iskustvo kirurga, precizno planiranje zahvata, suvremena tehnologija i dobro vođena rehabilitacija. Kada se sve to poveže, pacijent dobiva sigurniji put od dijagnoze do oporavka”, objašnjava doc. Miškulin.

Koliko traje oporavak nakon operacije kuka?

Jedno od najčešćih pitanja pacijenata koji razmišljaju o ugradnji umjetnog kuka jest koliko traje oporavak. Odgovor ovisi o dobi pacijenta, općem zdravstvenom stanju, vrsti zahvata i individualnom planu rehabilitacije, no kod minimalno invazivnog prednjeg pristupa oporavak može početi vrlo brzo.

Pacijenti već prvi dan nakon operacije mogu ustati na noge i započeti s planskom fizikalnom terapijom. To je velika razlika za svakoga tko se boji dugog ležanja, sporog oporavka i gubitka samostalnosti nakon zahvata.

U SB Aritheri rehabilitacija se planira individualno. Fizikalna terapija, ciljane vježbe i rehabilitacija u bazenu povezuju se u program prilagođen stanju, dobi i mogućnostima pacijenta. Upravo taj spoj kirurške stručnosti i vođene rehabilitacije omogućuje sigurniji i kvalitetniji povratak svakodnevnim aktivnostima.

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Bolovi u kuku: kada je vrijeme za ortopedski pregled?

Bolovi u kuku koji traju dulje vrijeme, otežano hodanje, bol pri ustajanju, penjanju uz stepenice, smanjena pokretljivost ili bol koja remeti svakodnevni život znakovi su da pregled ortopeda ne treba odgađati.

Kod nekih pacijenata tegobe se mogu ublažiti konzervativnim liječenjem, fizikalnom terapijom i ciljanim vježbama. Kod uznapredovalih oštećenja zgloba kuka, ugradnja endoproteze može biti rješenje koje pacijentu vraća pokretljivost i kvalitetu života.

Zato je pravovremen ortopedski pregled ključan. Pacijent treba znati što se događa sa zglobom, koje su mu mogućnosti liječenja i kada je operacija doista najbolje rješenje.

Za pacijente koji se godinama bore s bolovima u kuku, otežanim hodanjem ili odgađaju odluku o operaciji, poruka je jasna: suvremena ugradnja umjetnog kuka više ne mora značiti dug i težak oporavak. Uz minimalno invazivne tehnike, vrhunskog stručnjaka i rehabilitaciju na jednom mjestu, povratak svakodnevnom životu može biti brži, sigurniji i kvalitetniji.

Doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., pacijentima je dostupan u Specijalnoj bolnici Arithera, a specijalističke konzultacije i pregledi dostupni su i pacijentima u Dubrovniku. Za dodatne informacije i naručivanje pacijenti se mogu obratiti putem e-mail adrese arithera@arithera.hr ili pozivom na +385 1 23 04 074.