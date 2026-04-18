Uporan svrbež kože ne treba ignorirati: Može biti znak jednog od ova 4 karcinoma

Svrbež kože česta je tegoba i u većini slučajeva nema ozbiljan uzrok. Mogu ga izazvati alergije, suha koža, tkanine, kozmetika ili različite kožne bolesti, zbog čega ga mnogi u početku ne doživljavaju kao nešto zabrinjavajuće. Ipak, liječnici upozoravaju da uporan svrbež koji ne prolazi, osobito ako se javlja uz druge simptome, ponekad može biti i znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Među bolestima kod kojih se svrbež navodi kao mogući simptom nalaze se i pojedini oblici raka, piše Unilad.

Jedan od njih je Hodgkinov limfom, zloćudna bolest limfnog sustava. Mayo Clinic navodi da se među simptomima mogu pojaviti povećani limfni čvorovi, temperatura, umor, noćno znojenje, neobjašnjiv gubitak težine i svrbež kože. Upravo je noćni, rašireni svrbež jedan od znakova na koji liječnici obraćaju pažnju kada se pojavi zajedno s drugim tegobama. Svrbež se može javiti i kod kožnog T-staničnog limfoma (CTCL), rijetkog oblika ne-Hodgkinova limfoma koji zahvaća kožu. Često se očituje ravnim crvenim promjenama na koži koje mogu nalikovati ekcemu i svrbjeti, zbog čega se bolest u početku lako može zamijeniti za mnogo bezazlenije stanje. Upravo zato dugotrajan svrbež i promjene na koži koje ne reagiraju na uobičajenu njegu ili terapiju treba pokazati liječniku.

Treća bolest koja se povezuje sa svrbežom je policitemija vera, rijedak rak krvi kod kojeg koštana srž proizvodi previše crvenih krvnih stanica. Mayo Clinic među simptomima navodi svrbež, osobito nakon toplog tuša ili kupke, kao i trnce, peckanje ili slabost u udovima, osjećaj sitosti nakon male količine hrane, bol ili nadutost u gornjem lijevom dijelu trbuha, neobično krvarenje, otežano disanje i bolove u kostima. Kod nekih se mogu javiti i glavobolja, vrtoglavica, zamućen vid ili crvenilo kože.

Svrbež može pratiti i rak gušterače, a ponekad i bolesti žučnog sustava, osobito kada dolazi do žutice. Stručnjaci navode da su među čestim simptomima raka gušterače bol u trbuhu ili leđima te žutilo kože i bjeloočnica, dok objašnjenje svrbeža leži u nakupljanju bilirubina i poremećaju protoka žuči. Kada se uz svrbež pojave i žutica, promjene stolice, proljev ili bolovi u trbuhu, to je jasan znak da pregled ne treba odgađati.

Važno je pritom naglasiti da svrbež sam po sebi najčešće nije znak raka. No ako traje dugo, pojačava se noću, ne prolazi unatoč promjeni kozmetike ili njege, ili ga prate kvržice, gubitak težine, noćno znojenje, žutica, neobjašnjiv umor ili druge neuobičajene promjene, razgovor s liječnikom svakako ima smisla. U većini slučajeva uzrok će biti bezazlen, ali upravo je provjera najbolji način da se na vrijeme isključi ono ozbiljnije.