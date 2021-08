U braku su i imaju djecu, a žena otvoreno priznaje da ima ljubavnika: ‘Suprugu to uopće ne smeta’

Emma Fedigan, 37-godišnjakinja iz Australije i njezin dvije godine stariji suprug Robert upoznali su se prije desetak godina, a ona mu je od početka otvoreno priznala da je panseksualna. Ipak, nikada nisu previše razmatrali opciju da još netko uđe u njihov odnos, a kroz sve ove godine dobili su i četiri sina.



Sada, kada su sigurni u stabilnost svog braka, odlučili su se eksperimentirati, pa su se upoznali s bračnim parom Berry, Simonom (43) i Kelly (42) koji dijele iste sklonosti prema otvorenom braku.



Emma se brzo zbližila s Kelly, a razvila je i dublji odnos sa Simonom. Vrlo brzo dogovorili su se da će svi međusobno spavati zajedno, osim Roberta i Simona, jer ne osjećaju privlačnost.



Nakon što su se malo bolje upoznali, Robert je shvatio da ne želi takav odnos, Emma i Kelly nemaju dobru komunikaciju, a Kelly i Robert nikada nisu bili pretjerano bliski. Ipak, Emma i Simon nisu htjeli okončati svoj odnos jer su se zbližili.

Nastavili su svoj odnos koji Emma opisuje kao ljubavnu vezu i zadovoljavanje potreba, dok je brak s Robertom nešto što nema zamjenu. "On je moj najbolji prijatelj, ali smatram da ljubav nije rezervirana samo za jednu osobu. Odnosi su nam odlični, djeca obožavaju Simona", rekla je Emma.



"Ako je on kod kuće, ja spavam na kauču, no kada ga nema, u krevetu sam s Emmom", priznaje Simon za The Sun i dodaje da se ponekad pojavi ljubomora, ali shvaća da je sve to dio ljudske prirode. Također, ne planiraju zajedničku djecu, ali neće se buniti ako se slučajno dogodi.

