U braku ste i više se ne seksate? Postoji rješenje!

Seksualna želja može se smanjiti zbog niza razloga kod muškaraca i kod žena, a parovi tad ostaju u braku bez seksa. Ako mjesecima ili godinama niste imali odnose, teško je ili gotovo nemoguće ponovo pokrenuti zdravi seksualni život, piše Men's Health.

Navode i kako su o tome razgovarali sa dva seksualna terapeuta koji su objasnili glavne razloge zbog kojih brak ostaje bez seksualnog života te što učiniti da se to promijeni.

Uzrok - Loš seks: Terapeut Stephen Snyder autor je knjige Love Worth Making: How to Have Ridiculously Great Sex in a Long-Lasting Relationship i objašnjava da ukoliko je seks bio loš, ljudi su skloni prestati ga prakticirati radije nego da nešto poduzmu po tom pitanju. "Možda ste morali glumiti orgazme ili niste mogli izraziti što želite. Možda ste se osjećali kao promašaj, ili vas je partner natjerao da se tako osjećate. Postoji milijun stvari koje mogu poći krivo kad par skine odjeću sa sebe", tvrdi Snyder.

Rješenje - Budite iskreni i jasno izrazite što želite u spavaćoj sobi: Na način koji nije agresivan ili osuđujući, razgovarajte s partnerom o problemima koje imate u krevetu. Ako je komunikacije nešto što vam predstavlja problem, Snyder sugerira da potražite pomoć seksualnog terapeuta. Zajedno s njim možete na zdrav i produktivan način bolje artikulirati koje su vaše i partnerove potrebe.

Susan Wenzel, seksualna terapeutkinja i autorica knjige A Happy Life in an Open Relationship, dodala je kako pomaže i to ako par ponovo ispita što misli o seksu. Ne mora biti samo riječ o penetrativnom odnosu. "Budite fleksibilni i stvorite nove seksualne norme", kazala je pojašnjavajući kako to može uključiti korištenje više seksualnih pomagala, ruku i drugih stvari.

Uzrok - Seks je osrednji: Postoji razlika između lošeg i osrednjeg seksa. Loš seks je kad partner radi nešto što ne želite ili vam se ne sviđa. Osrednji seks obično proizlazi iz ponavljanja iste stvari s istom osobom. U nekom trenutku vrlo je vjerojatno da će vam dosaditi. Ako ne riješite problem osrednjeg seksa, možete od njega i odustati, jer zašto se truditi oko nečega što ionako nije ništa posebno.

Rješenje - Potražite nove načine da potaknete strast: "Bez obzira želite li u svoj seksualni život uključiti igračke ili razmišljate o otvorenoj vezi, upamtite da ste vi i vaš partner tvorci vaše seksualnosti", kaže Wenzel. Savjetuje da iskušate nove poze, možda govorite prostote ili tijekom dana partneru šaljete golišave fotografije. Postoje mnogi načini kako potaknuti zamrli seksualni život.

Uzrok - Nemate problem sa seksom nego s brakom: "Ako se ne osjećate emocionalno bliski s partnerom izvan spavaće sobe, teško se približiti za seks", kaže Wenzel. Možda se jedan ili oboje osjećate zanemarenima, podcijenjenima, neželjenima ili je u pitanju nešto posve drugo.

Rješenje - Poradite na svom braku: "Sigurno nećete doživjeti poboljšanje na seksualnom polju ako prije toga ne riješite sve emocionalne probleme s kojima se nosite", nastavlja Wenzel. Kaže da, ukoliko se borite s komunikacijom, svakako potražite stručnjaka. "Ne možemo riješiti probleme u svim brakovima. No brak opstaje na nadi. Morate imati dozu optimizma o zajedničkoj budućnosti ako želite zadržati fizičku intimnost", objašnjava Snyder.

Koliko često brak bez seksa završi razvodom? Do sad ste se vjerojatno već zapitali ima li smisla pokušati se približiti partneru, započeti terapiju i sve teške rasprave ako će to ionako završiti razvodom. Istraživanja ne nude točan postotak brakova koji takvo završe vjerojatno zato što je to teško izračunati. "Smatram da nema točnog broja razvoda zbog nedostatka seksualnog života zato što su tome doprinijeli i drugi faktori poput emocionalne isključenosti, nedostatka povjerenja, preljuba, mentalnog zdravlja, stresa i još niza uzroka koji su doveli do veze bez seksa i rastave", pojašnjava Wenzel.

Pa ipak, istraživanje The Social Organization of Sexuality iz 1994. godine navodi kako je između 15 i 20 posto parova u braku bez seksa, a znamo da oko 40 posto brakova danas završava razvodom. To je razlog zašto Snyder procjenjuje da većina brakova bez seksa završava razvrgnućem zajednice.

Možda brak bez seksa i nije toliko loš: Naime, problem nastaje samo ako vi ili vaš partner još imate želju za seksom. "Ako ste odustali od seksa, to je u redu ukoliko nemate istih očekivanja od partnera. Tako postoje parovi koji su se složili da više ne žele seksualnu komponentu u svojem braku i to je sasvim u redu. Ipak, preporučujem im da dijele zajednički hobi ili aktivnosti koje oslobađaju visoke razine dopamine, poput tjelovježbe, plesa ili meditacije", zaključuje Wenzel.

