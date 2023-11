Tri vrste objava na društvenim mrežama koje vaši prijatelji potajno mrze: Prema rezultatima nove ankete

Ovo je mnogima poznata situacija: opuštate se na kauču na kraju dugog dana, odsutno listajući društvene mreže na svom telefonu. Vidite uobičajene postove: videoupute nekoga tko se šminka ili radi frizuru, prijatelja koji traži preporuke za dobro štivo ili možda oglas za novu torbicu ili kupaći kostim. A onda naiđete na sliku koju je poznanik objavio na godišnjem odmoru, pa se namrštite.

Ako je ovo vaša reakcija na fotografije s odmora, pogodite što – niste sami. Prema nedavnoj internetskoj anketi, ispada da su fotografije s odmora tipovi objava koje ljudi potajno najviše mrze, piše Reader's Digest.

Provedeno je istraživanje na više od 1000 Amerikanaca kako bi se saznalo o njihovim navikama na društvenim mrežama i reakcijama na objave vezane uz odmor. Sudionici istraživanja uključivali su 49% žena, 49% muškaraca i 1% nebinarnih osoba. Dob sudionika kretala se od 18 do 77 godina, pri čemu je 14% bila generacija Z, 53% milenijalci, 22% generacija X i 10% baby boomera. Na temelju prikupljenih podataka, istaknute su tri vrste objava na društvenim mrežama koje ljudi ne vole viđati.

Golišave fotografije: Izazovne ili koketne fotografije, poput onih na plaži, u bikiniju, mogu privući pažnju mnogih, ali istraživanje navodi da 55% sudionika smatra da takve fotografije imaju upravo suprotan učinak.

Odbrojavanje do godišnjeg odmora: 53% ispitanika priznalo je da se osjećaju ljubomorno kada vide objave s natpisima koji odbrojavaju dane do putovanja, posebno s obzirom na to da jedan od četiri Amerikanaca ne planira otići na godišnji odmor ove godine.

Nostalgične objave: Više od polovice ispitanika izjavilo je da su fotografije s odmora iz prošlih godina jednako dosadne kao i druge fotografije s odmora i često mogu izazvati osjećaj ljubomore kod drugih. Ove slike, iako slatke i nostalgične za pojedinca, ne moraju biti zabavne ili zanimljive za širu publiku. Nisu sve objave vezane uz odmor nepoželjne. Ukoliko želite podijeliti informacije o svom odmoru bez iritiranja svojih prijatelja i pratitelja, istraživanje je otkrilo nekoliko vrsta objava koje su sudionici pozitivno ocijenili.

Preporuke: Sudionici ističu da vole čuti preporuke o destinacijama, zanimljivim mjestima i aktivnostima koje mogu uključiti u svoj budući odmor.

Savjeti i upozorenja: Polovica ispitanika prepoznaje vrijednost dijeljenja informacija o tome što treba izbjegavati na odmoru kako bi se izbjegle neželjene situacije. Iskustva koja se dijele na koristan i nenametljiv način donose korist i svima su dobrodošla. Ako želite podijeliti svoje nedavne fotografije s odmora, preporučuje se da to učinite s manjom skupinom prijatelja i obitelji koji će zaista cijeniti vaše uspomene. Možete stvoriti privatni album na svom mobilnom telefonu ili pokrenuti zatvorenu grupu na društvenim mrežama. Važno je napomenuti da bi vaši društveni mediji trebali odražavati vašu autentičnost, osim ako ne pokušavate privući više pratitelja ili prodavati proizvod putem interneta. Ako želite dijeliti svoje fotografije i nije vam stalo do broja pratitelja, slobodno to činite! Ne možete se svidjeti svima na internetu, a ako nekome ne odgovara ono što objavljujete, jednostavno vas mogu prestati pratiti.

