Tata uhvatio sina i prijatelje kako se šuljaju iz kuće pa osmislio super osvetu: 'Ovo je genijalno'

Svatko je kao tinejdžer radio stvari koje nije smio i koje su kršile pravila roditelja, a kada je uhvaćen dobivao je stroge kazne. Jedan otac postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je uhvatio sina i njegove prijatelje kako se šuljaju iz kuće te im priredio osvetu kako bi pokazao da kršenje pravila nije prošlo nezapaženo.

Kako piše Mirror, otac je znao koji prozor će njegov sin morati koristiti da bi se vratio u dom nakon svoje avanture, te je u prostoriji postavio kamere koje mogu detektirati kretanje, povezujući ih s Amazonovom Alexom.

Kada su kamere detektirale njihovo kretanje, Alexa je bila programirana da pričeka 15 sekundi prije nego što upali Wi-Fi žarulje i pročita unaprijed programiranu poruku uhvaćenim tinejdžerima.

"Bok Jesse. Sljedeći put samo reci da želiš izaći van kako se ne bi trebao penjati kroz prozor sa svim svojim prijateljima. Nadam se da si se zabavio, bio siguran i da nisi uništio hlače kada sam počela pričati. Možda ću s ovim postati viralna na TikToku. Hvala na sadržaju”, rekla je Alexa.

Poruka je brzo nasmijala grupu tinejdžera, a sin je prvo dobro opsovao u kameru prije nego što je dodao: “Volim te.”

Otac je video objavio na TikToku, gdje je brzo postao viralan te prikupio više od 13,6 milijuna pregleda i 3,4 milijuna lajkova. Mnoge je nasmijala očeva osveta, no neki su bili podijeljenog mišljenja.

Neki su kritizirali oca što je dopustio sinu da ga psuje, a on je odgovorio: "Ovo je naš odnos. Svi psujemo u našoj obitelji. On ne psuje na mene, on daje pohvalu da sam ga kreativno otkrio.”

I mnogi su ga pohvalili zbog tog poteza, a jedan je korisnik rekao: “Shvaćate li da djeca s ovakvim odnosom s roditeljima poštuju njih više nego oni od strogih roditelja?”

Drugi je dodao: "Ovako moja obitelj razgovara jedni s drugima. To nije nepoštovanje, to je šala."

